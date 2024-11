OGLASIO SE SUDIJSKI EKSPERT: Srbija brutalno pokradena protiv Danske

Fudbaleri Srbije odigrali su 0:0 protiv Danske u Leskovcu u poslednjem meču A4 grupe Lige nacija, pa su takmičenje završili na trećem mestu i igraće baraž za opstanak u elitnom rangu, umesto u četvrtfinalu gde bi bili da su pobedili.

FOTO: Tanjug/AP

Izabranici Dragana Stojkovića Piksija odigrali su odličan meč, ali i pored više od 20 šansi lopta nije ušla u gol rivala. Za neke situacije krivac je nedostatak sreće, a za neke evidentno nemački sudija Feliks Cvajer, koji je doneo diskutabilne odluke koje su izgledno na štetu našeg tima. Isto kao onu u Rusiji na Svetskom prvenstvu 2018. godine kada je sa Feliksom Brihom pre vremena nas poslao kući.

Na to je ukazao i sudijski analitičar Zdravko Jokić. Prema njegovim rečima, Nemac nije imao ujednačen kriterijum prema obe selekcije, a to je pokazao donošenjem niza odluka.

- Moj utisak je da on nije pokazao kvalitete UEFA elitnog sudije. Sudio je osrednje. Ukupna ocena može da se donese nakon isključenja Pavlovića. Sve odluke su sporne, nije imao dobru nameru i nemoguće je da sve greške pravite protiv jedne ekipe. Kriterijum nije bio ujednačen. Kod drugog žutog kartona je definitivno pokazao da nije imao ujednačen prilaz obema ekipama - rekao je Jokić na Areni sport.

Foto: M.Vukadinović

Prva i najveća sporna situacija bila je kada nije dosuđen penal za Srbiju zbog igranja rukom.

- Imali smo ovakvih situacija. VAR se ne bi javio ni da je dosudio. Odručena ruka, čini telo većim i štiti prostor gde lopta ide. Moglo je doći do dalje igre. On to ceni kao da nije prekršaj. Bio je dobro postavljen, ali u sumnju dolazi njegovo tumačenje pravila. Kasnije njegove odluke dovode u pitanje ta tumačenja. Često se dosuđuju ovakvi penali. Njemu to nije bila jedina greška. Ne bih to da upoređujem sa mentalitetom njegovog naroda - oni su zanatlije, ne grade igru - istakao je Jokić.

Nekadašnji srpski sudija posebno je komentarisao Cvajerov kriterijum kada je reč o pokazanim žutim kartonima. Posebno je bilo sporno kada je opomenuo Terzića i Milenković, ali i kada je dao drugi žuti karton Pavloviću.

- Terzić je sklopio ruke, nije ništa dobacivao. Može da se svira prekršaj, zaustavljanje obećavajućeg napada, ali tu ima naših igrača koji seku napad. Žuti karton se daje za neoprezan start ili za povlačenje. Ovo je mali kontakt, nakon kojeg igrač pada. Nije za žuti karton. Naša dvojica igrača ceo drugi deo meča igraju sa žutim kartonima. Plašio sam se da Milenković ne dobije drugi žuti - naglasio je Jokić, pa dodao:

- Da je Strahinja napravio ovaj start kao defanzivac, u odbrani svog tima, ja bih drugačije rekao. Nema ništa zbog čega bi on dobio karton.

