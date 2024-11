PIKSI ZAGRMEO: "Znate šta smo uspeli? Da gurnemo Švajcarsku dole, to mi je baš drago!"

SRBIJA je odigrala dobru utakmicu protiv Danske, ali to nije bilo dovoljno da se ostvari pobeda (0:0) i plasira se u četvrtfinale Lige nacija. Nakon meča na konferenciji za medije obratio se selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi.

O stanju Mitrovića i Vlahovića.

- Vi ste mediji i pratite, ljudi gledaju, procenite sami. Ja imam odgovornost da procenim kako ćemo igrati i ko će igrati. To ide na moju adresu, a vi procenite da li mogu ili ne mogu. Ali ako su igrali pre tri dana i večeras, moje mišljenje je da mogu. Ja donosim odluke na kraju krajeva, sviđalo se to nekome ili ne.

Pokazali smo da možemo da igramo sa svakom ekipom.

- Ovo pokazuje da Srbija može sa svakim da igra. To je moj utisak. Bez obzira, Danska je ekipa sa Evropskog prvenstva, Svetskog prvenstva. To su te ekipe. Pokazali smo da možemo da igramo sa takvim timovima. Rezultat nas nije ispratio, nije nas nagradio. Taj odnos koji smo imali, rezultat nas nije ispratio do kraja. Fudbal zna da bude nekad surov. Onda ispada bolje da igraš loše, pobediš i kažeš semafor je merilo. Ili da igraš dobro, a ne dođeš do cilja.

Znate šta smo uspeli?

- Uspeli smo nešto, znate li šta? Uspeli smo Švajcarsku da gurnemo dole malo niže i baš mi je to drago. Sa druge strane jednu Dansku nismo uspeli da dobijemo ponovo. Sačekaćemo ih kad-tad, kad im bude najvažnije. Dobićemo ih kad-tad. Zadovoljan sam svime.

Da se iseli fudbal iz Beograda?

- Ne, ne...Srbija ima nekoliko stadiona gde može da održi ovakve utakmice. Ovde u Leskovcu još Srbija nije izgubila, jel tako? Ljudi iz saveza će odlučiti gde ćemo da igrmao, to nije moj posao.

O Atmosferi.

- Videla se iskrena podrška, momci su to prepoznali. Ambijent čista desetka za ljude, hvala na velikoj podršci, žao mi je što im nismo priredili još jedan užitak da damo gol.

Igračima ne može ništa da se zameri?

- Nemam šta da zamerim igračima. Bio bih maliciozan da tražim neke greške. Da neko nije hteo, želeo ili nije bio skoncentrisan. Momci su dali sve od sebe. Moram da napomenem da su nam igrači poput Lukića, Ilića, Jovića i Birmančevića itekako falili danas. To nije alibi ili bilo šta. Izuzetno smo pametno odigrali sa strpljenjem. Stalno sam tražio da se igra na stranu, jedna ili druga. To smo radili jako dobro, tajming je bio izvanredan. Dosta centaršuteva u boks protivnika. Zaista je malo falilo. Bili smo mnogo blizu da ga 'uteramo' preko linije. Branio je odlično Šmajhel, ruku na srce. Imao je svoje veče. Smatram da su svi odigrali, ali ne vrati se ono što zaslužiš. Po svim parametrima smo zaslužili pobedu. Dese se nekad ovakve stvari u fudbalu, ali moraš da budeš pozitivan. Prikazali su strahovito dobar osećaj prema dresu Srbije, i to je ono što me radi.

Slede teški rivali.

- Imali smo onda i Portugal, pa smo otišli u Katar. Kako bude, videćemo.

Sporna situacija u prvom prilikom, igranje rukom fudbalera Danske u svom šesnaestercu?

- Ne volim da komentarišem sudije i šta oni rade na terenu. Postoje ljudi koji se bave njima. Rekli su mi da je bilo igranje rukom, a da je VAR ostao nem. Nisam video i bolje da ne vidim.

Podsetimo, utakmice baraža igraju se 20. i 23. marta 2025. godine.

