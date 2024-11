KURTI, ZAČEPI! Kakav odgovor sa vrha rumunske vlasti premijeru lažne države Kosovo

Fudbalska utakmica između reprezentacija Rumunije i tzv. Kosova završena je skandalom, nakon što je meč prekinut zbog sukoba na terenu, a ishod će najverovatnije biti registrovan službenim rezultatom 3:0 u korist domaćina.

Gosti su kao izgovor iskoristili skandiranje rumunskih navijača Srbiji, optužili su čak domaćine za rasizam zbog skandiranja "Kosovo je Srbija", posle čega se nisu vraćali na teren, pa je utakmica prekinuta posle više od sat vremena pauze.

Premijer lažne države Kosovo Aljbin Kurti podržao je fudbalere koji su napravili haos, a stigao je brzo odgovor od rumunskog premijera Marsela Čolakua koji ga je postavio na mesto.

- Potpuno je neprihvatljivo to što Aljbin Kurti pokušava da uradi. Meša politiku i sport i podržava potez fudbalskog tima koji je napustio meč protiv Rumunije. Pokušava da stvori politički i diplomatski pritisak da bi nas kaznio. Uzalud pokušava da krivca pretvori u žrtvu. Još ozbiljnije je to što hoće da stavi politički pritisak na fudbal i nada se uzaludnoj odluci - poručio je Čolaku.

Imao je jasnu poruku za Kurtija.

- Mogu da mu kažem, direktno, da bez obzira na to koliko pokušava, da ne može da izmeni stvarnost i da ide u pogrešnom smeru, jer politika nema mesta u sportu. Istina je samo jedna, a to je da su u petak uveče njihovi fudbaleri bili krivci za sve što se dogodilo, a ne rumunski fudbaleri i publika na stadionu. Mogu da priznam da su oni igrali bolje, ali to ih ne opravdava za potez koji su učinili pred kraj meča i moraju da snose posledice. Uveren sam da će upravo to da se dogodi - zaključio je Marsel Čolaku.

