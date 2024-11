DA LI ĆE ROBIN VAN PERSI PREUZETI ARSENAL? Evo šta o tome kaže čuveni Holanđanin

Nekadašnji holandski fudbalski reprezentativac Robin van Persi rekao je da je ponosan što je trener Herenvena i dodao da ne očekuje da postane menadžer Arsenala.

Van Persi (41) je igrao za Arsenal od 2004. do 2012. godine.

- Ne očekujem da ću raditi u Arsenalu. Mislim da su ta vrata zatvorena - rekao je Van Persi u emisiji "Sportkast".

Van Persi je od 2012. do 2015. godine igrao za Mančester junajted.

- Mislim da je to zbog mog prelaska u Mančester junajted. Nikada ne znaš šta će da bude u fudbalu, ali to je moj osećaj. To je i dalje osetljiva tema za njih, ne za mene. To pitanje je osetljivo za navijače Arsenala - rekao je Van Persi.

Van Persi je u maju ove godine zvanično preuzeo ekipu Herenvena.

- Naučio sam da planiranje daleke budućnosti nema nikakvog smisla. To i ne želim. Živim uglavnom u sadašnjem trenutku. Ovde mi je izuzetno lepo i veoma sam ponosan što sam trener Herenvena - rekao je Van Persi.

Herenven se trenutno nalazi na 12. mestu na tabeli holandskog šampionata sa 14 bodova.

