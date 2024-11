"GLUPOST?!ŠTA DA SE KAŽE?!" Čovek kojeg "delije" obožavaju "zagrmeo" zbog meča Rumunije i samoproglašene države Kosovo

Fudbaleri Rumunije i lažne države Kosovo odigrali su bez golova u meču Lige nacija, ali incident koji se dogodio na terenu privukao je pažnju cele evrope. Sada se oglasio i nekadašnji rumunski fudbaler i izneo svoje mišljenje o celoj situaciji.

Foto: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

Nekadašnja uzdanica Crvene zvezde Miodrag Belodedić govorio je za rumunske medije o incidentu koji se dogodio i podsetio na ono što se desilo u prethodnom susretu.

- Trebalo je da vide svoju igru. Praveći paralelu sa onim što se desilo u meču koji su odigrale pre ove dve ekipe, a u kom su izgubili sa 0:3, kada je opšta atmosfera u Prištini bila izuzetno neprijateljska, uključujući zviždanje rumunskoj himni - kazao je Belodedić.

Dodao je i da nije bilo rasizma na utamici.

- Glupost! Šta bi se više moglo reći? Ako se to njih tiče, to je njihova stvar. Oni su psovali nas, ali mi smo se samo šalili. Imaju kompleks od nas. To je glupost, glupost. Umesto da se bave svojim poslom, da igraju fudbal, oni imaju problem koji će ih sputavati. Kakvih je incidenata bilo?! Da li su se tukli, lepili transparente? - istakao je nekadašnji rumunski fudbaler.

Podsetimo, duel između Rumunije i samoproglašene države Kosovo prekinut je pre zvaničnog kraja kada su gosti napustili teren zbog skandiranja domaćih navijača.

