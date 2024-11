"ON JE JEDINI POLITIČAR S KOJIM SAM PRIČAO O DOLASKU U PARTIZAN!" Predrag Mijatović otkrio pravo stanje u Humskoj

Član privremenog organa Fudbalskog kluba Partizan zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović rekao je danas da je trenutna situacija u klubu možda i najteža za 79 godina postojanja crno-belih.

"Situacija u Partizanu je možda sad i najteža u istoriji kluba. Možda to sa strane ne deluje tako i meni nije delovalo pre nego što sam došao, pre nego što sam se upoznao sa svim stvarima koje su unutra, ali definitivno imamo ozbiljan rad pred nama i to i ne krijemo, niti se plašimo, niti imamo bilo kakvu drugu obavezu, osim da uradimo sve što je u našoj moći da pomognemo", rekao je Mijatović gostujući u emisiji "Oko" na Radio televiziji Srbije.

Uprkos očajnoj finansijskoj situaciji u klubu, Mijatović je optimista.



"Želim da uradim sve da Partizan krene novim putem i mislim da ću tome i uspeti. Apsolutno sam siguran. Naravno, biće potrebno vremena, strpljenja za sve to, ali neko iskustvo koje sam prikupio svih ovih godina i taj moj konstantni rad u fudbalskom svetu, kako u klubovima, tako i u menadžerskim vodama, mi je svakako dobro došlo u ovakvoj situaciji da znam kuda, kako i na koji način da krenem", dodao je Mijatović.



Bivši fudbaler Budućnosti, Partizana, Valensije i Reala istakao je da kod njega nema nikakvih drugih interesa sem iskrene ljubavi prema Partizanu.







Posebno je Mijatović apostrofirao da je Rasim Ljajić jedini političar sa kojim je pregovarao o dolasku u Partizan.



"Apsolutno. Čak ja njega nisam poznavao. Mi smo se upoznali pre 25-26 dana", rekao je Mijatović.



Ne krije da je finansijska situacija u klubu izuzetno loša.



"Naša situacija, što se tiče ekonomije i finansija, neću reći da je kataklizmična, gore je od toga. Moramo u stvari da nosimo one najnepopularnije mere, a to je da štedimo novac, da režemo troškove, da pokažemo svim potencijalnim sponzorima i finansijskim institucijama koje su nam neophodne da smo u stvari krenuli u reprogram ili sistematizaciju", podvukao je Mijatović.





"Dugujemo mnogo novca. Ogroman je dug. Otprilike koliki je i budžet Crvene zvezde. Oko 60 miliona evra. I to je naša realna situacija. Naravno, idemo u pravcu da pokažemo da možemo da uštedimo, da ljudi vide da mi stvarno želimo to da uradimo, nauštrb možda i nekih ljudi koji rade u Partizanu, koji će, nažalost, izgubiti svoj posao, ali sve je to za dobrobit Partizana", rekao je Mijatović.



Apostrofirao je i da su svi članovi radne grupe volonteri.

"Došli smo da radimo bez ikakvih nadoknada. Nikoj u našoj radnoj grupi nema nikakav interes, nikakve plate. Ja je nikad neću imati ako ostanem jednog dana zato što idem u drugom pravcu. Nikad nisam zarađivao novac u Srbiji, pa da mi to sad bude prioritet, daleko od toga. Danko Lazović će možda jednog dana, ako se sredi situacija, naravno biti direktor kao ja, naravno da će imati i novac, to je njegov posao i tako dalje. Međutim, to je jedna grupa ljudi koja je došla da pomogne sa svojim iskustvima koje imaju u svakom sektoru", zaključio je Mijatović.

