"VIČETE 'VUČIĆU, PEDERU'? PA, VI ONDA NISTE PARTIZANOVCI!" Predrag Mijatović: Nije nas država pustila niz vodu, već nam daje vodu!

Član prelazne uprave FK Partizan, Predrag Mijatović, imao je šta da poruči onima koji sebe nazivaju "grobari", a koji vređaju predsednika Srbije, Aleksandra Vučića.

FOTO: FK Partizan

Sumirajući šta je za nepunih mesec dana od dolaska prelaznog odbora na čelo crno-belih uočeno i urađeno, u jednom trenutku je legenda kluba iz Humske i rekla šta mu smeta.

"Ne tražite alibi u sudijama"

- Znate, neću praštati konstantno traženje albija. Konstantno. To ne mogu da praštam. A ne mogu da utičem na (taj stav) "Svi su krivi, samo mi nismo! Sudije nas masakriraju! Sudije nas uništavaju! Sistematski!". Dobro. To sam ja čuo. I, onda uđeš u tu dinamiku. Ali, onda dođeš (u klub, u upravu), i shvatiš da to, u stvari, uopšte nije tako!

Frapantni podaci koliko država pomaže Partizanu

- To vam je ona čuvena urbana legenda "država nas pušta niz vodu!". To ste (obraća se novinarima) čuli milijardu puta. I ja, isto. Ja kažem 'dobro", ali... Kad dođem ovde, shvatim da zapravo... ne da shvatim, nego vidim: da država ne da nas ne pušta niz vodu, nego nam država daje vodu, ljudi! Država nam daje vodu. Evo ih ovde podaci (pokazuje fasciklu). Frapantne stvari, koje ja nisam znao, koje možda gomila ljudi ne zna. A onda će neko da kaže "Pa, da, ali država daje i 'tamo prekoputa' (Zvezdi)". Pa, daje. Sigurno. Naravno. Ali, mene ne zanima ono što je prekoputa. Mene zanima moja kuća. Ja sam došao u moju kuću. Ja ću da moju kuću sredim, samo me ona zanima. I, evo tu su podaci. Sve je vrlo jednostavno.

Predrag Mijatović dok govori kako država pomaže FK Partizan, već godinama / FOTO: FK Partizan

"Od 2012. država nam je dala ozbiljnu pomoć!"

- Evo, imali smo primer, sada, 15. oktobra, baš pre nego što smo došli (nova uprava), imali monitoring. Monitoring UEFA. Čuli ste za to. Vi (novinari) ste čuli, ali većina navijača, 90% njih možda nije. UEFA, pa licenca, pa monitoring, pa šta treba da se ispuni, pa ovo i ono... Uđete na Gugl, pa se malo informišete i vidite. Ali, neću da držim predavanje o tome, da objašnjavam šta je, ali to je jedna vrlo važna stvar: bez toga mi ne možemo da se takmičimo! Šta treba da uradimo? Seriju stvari moramo da priložimo da bismo mi prošli taj monitoring i da bismo dobili licencu za takmičenje. Jer, bez toga ne bismo mogli da se takmičimo. Opet bih vratio na ono "zaposleni protiv navijača". Ma, "divno"... I, u stvari, shvatim da je 15. oktobra, dva dana pre nego što smo mi ušli u ovu priču... pritom, divnu priču. Iako je teška, divna je za mene, predivna. Shvatim da je, ustvari, država pomogla Partizanu još jednom! Od 2012. do evo, dana današnjega... neću pominjati cifre, neću, ne mogu, ali pomoć je to, ozbiljna pomoć! I mi smo (opet) prošli tu stanicu. Sledeća stanica nam je 15. januara, dragi moji. A to je tu. A 15. januara ne samo da je monitoring, koji mi moramo da pripremimo i za šta ćemo opet morati da tražimo pomoć, nego je petnaesti januar polovina prelaznog roka. A tada ja, kao neko ko se bavi sportskim sektorom, moram da zadovoljim mog trenera, navijače, pa da probam da izmislim kako i na koji način da dovedem nekog igrača. Igrača koji će da nam pomogne da ostvarimo naš cilj. Kako ću ja to da uradim? Bez novca? Bez novca, kako? I, ja sam spreman, evo, sad vam kažem, da ne tražim pomoć za sebe, za prijatelje ili ljude koji su mi bliski. Ja samo hoću, i moram i želim, i to ću da uradim, ako bude potrebe, a verovatno će biti, da tražim pomoć za Partizan! To moram da tražim. A od koga mogu da tražim pomoć? Pa, prvo od onoga za koga mislim da može da pomogne. Jer, ako tražite pomoć od onog ko ne može da pomogne, onda... šta da pričamo. Nama već godinama država pomaže. I nikako nas ne pušta niz vodu. Moje shvatanje "puštanja niz vodu" je "ne dam ti ništa, snađi se sam, a ako se ne snađeš, doviđenja". Međutim, to nije slučaj. Nije slučaj. I ja to moram da kažem. I, sad će biti: "evo ga, još jedan". Ne, ne, ne! Ja sam jedan, i to moram da kažem. I, idem dalje.

"Ako je neko opterećen sa 'Vučiću pederu', onda mora da mu se kaže 'Nemoj to da radiš'"

- Predsednik države koja nama pomaže godinama... Ko je predsednik ove države? Znate? A nećete da kažete? Evo, ja ću da kažem: Aleksandar Vučić je predsednik države, je l' tako? Država na pomaže, tj. on sa timom ljudi nama pomaže. Nama je država sada dala vodu 15. oktobra, pa će nam dati... ja se iskreno nadam da će nam pomoći sa kapljicom vode u januaru i tako dok mi ne stanemo na noge, a možemo da stanemo na noge. I imamo plan kako da to uradimo. I to će vam biti saopšteno, naravno, kroz naša sledeća oglašavanja. I, šta mi radimo onog dana (kada se publika vratila na stadion Partizana posle bojkota, na meč sa Čukaričkim, prim. aut). Jedina stvar koja mi se onako... neću reći zgadila, ali zbog koje mi je bilo muka u tom trenutku, a na druge sam bio ponosan, kao što su 20.000 ljudi, ambijent, pojavljuju se deca, pojavljuju se roditelji, komentari 'grupo', 'radna grupo', 'odbore' kako nas sada zovu, 'hvala što ste došli", i odjednom se pojavljuje to famzono što se pojavljuje godinama... I, to ću slobodno da kažem da se viče, to je javna tajna, 'Vučiću, pederu' skandiranje. U momentu kad mi gubimo utakmicu! I to ne govore svi navijači, da se odmah razumemo. Ne govore svi. Ja nikada ne kažem 'svi navijači', nego to skandira grupa navijača. Koja je to grupa? Videćemo. Ali, ako je ta grupa toliko opterećena sa 'Vučiću, pederu', onda toj grupi mora da se kaže 'Nemojte to da radite'. I, ako imate bilo kakvih političkih afiniteta, bilo pozicionih, opozicionih, to me uopšte ne zanima, jer me politika ne zanima, onda to možete da radite, ali ne na stadionu. Na našem ne. 'Ali, mi ćemo to da radimo!'. Pa, onda vi niste partizanovci! Evo, ja vas pitam, što ste onda došli? Ako ste došli da navijate, onda se zna kako se navija. Pogotovo kada gubimo. Sad 'pravimo tu neku vrstu pritiska, presije, mešamo fudbal i politiku, pa ćemo da iskoristimo stadion kao nekakvu platformu da šaljemo neke druge poruke'. Ne, ne, ne! Stadion je isključivo platforma da navijači i ljubitelji fudbala dođu i bodre svoju ekipu. Da budu 12. igrač. To sam ja, ja sam navijač. A baš me briga za nešto drugo. Interesuje me moj tim, moji igrači, i njima želim da dam podršku. A za sve drugo imamo neke druge platforme gde ćemo da komentarišemo - rekao je, između ostalog, Predrag Mijatović.

