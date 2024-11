LALATOVIĆ PROTIV "SVOJE" MLADOSTI: "Hvala Milovanoviću, ali želim pobedu", Lala pomenuo i Zvezdu

Trener fudbalera Vojvodine Nenad Lalatović izjavio je danas da očekuje tešku utakmicu protiv ekipe Mladosti iz Lučana u 15. kolu Superlige Srbije.

Meč između Vojvodine i Mladosti biće odigran sutra u Novom Sadu od 18.30 časova.

- Za mene će ovo biti specifična utakmica pošto sam ja pre mesec dana stigao baš iz Mladosti iz Lučana. U tom klubu sam imao prelep period i izvanredne rezultate, pošto smo na osam utakmica pobedili čak sedam. Vezao sam se za taj klub i zahvaljujem se prvom čoveku Nešku Milovanoviću što me je pustio da se vratim u Vojvodinu iako on to nije morao. Ovom prilikom se zahvaljujem i njemu i igračima Mladosti sa kojim sam imao lepu saradnju i odlične rezultate. Sada je situacija drugačija, ja sam trener Vojvodine i želim da pobedim, rekao je Lalatović, preneo je zvanični sajt kluba.

Mladost je jedna specifična ekipa, koja ima odličan tim i koji zna da igra na rezultat i ima neverovatan karakter, dodao je trener Vojvodine.

- Mladost može da pobedi svakog u ligi i to su pokazali na 'Marakani' protiv Crvene zvezde, u remiju rezultatom 2:2. I u ostalim utakmicama u kojima smo pobeđivali, Novi Pazar, TSC, Napredak i Radničkog 1923, Mladost je uspevala jer ima izvanredan tim. Siguran sam da će igrači imati i poseban motiv protiv mene, da pokažu treneru da je pogrešio, naveo je Lalatović.

Mnogi su me odgovarali kada sam odlučio da odem i zato sam ubeđen da će imati veliki motiv da se dobro pokažu pred našom publikom, naglasio je Lalatović.

- Tabela najbolje pokazuje koliko ih je teško pobediti. Mladost je dovela i dobrog trenera, Trajkovića, ali mi smo Vojvodina i moramo da idemo na pobedu. Kada igramo kod kuće, pravo na kiks nemamo i zato moramo da damo 200 odsto svojih mogućnosti. Ako u meč ne uđemo kao što će ući Mladost, onda nećemo pobediti. Ako izađemo kao protiv OFK Beograda, onda sam siguran da ćemo pobediti. Raduje me što mogu da izvedem najjači sastav, jedino ne možemo da računamo na Lazara Ranđelovića, ostali su spremni, rekao je Lalatović.

On se potom još jednom osvrnuo na meč sa Crvenom zvezdom.

- Bio sam zadovoljan igrom u polju, ali nisam bio zadovoljan prekidima, jer nas je tako Crvena zvezda olako pobedila. Taj prvi gol nas je presekao, mislim da je više želeo da bude centaršut. Posle toga smo primili još dva gola iz prekida, a prethodno smo mi imali stopostotnu šansu preko Radulovića pri rezultatu 0:0. Da smo mi poveli, utakmica bi otišla u jednom drugom pravcu. Zato ne smemo da primamo olako golove, što sam rekao i da je najveći problem Vojvodine kada sam ovde dolazio. Nadam se da ćemo sutra zatvoriti prilaze golu i da ćemo upisati tri boda, naglasio je Lalatović.

Trener Vojvodine je istakao da ga raduje povratak Uroša Nikolića, koji će biti u konkurenciji za sastav.

- Nikolić je spreman da igra, dve-tri nedelje trenira po našem programu i konkurisaće za sastav, ali je pitanje u kakvom je fizičkom stanju posle duge pauze. On je majstor fudbala i jednim potezom može da reši utakmicu i drago mi je što možemo opet da računamo na njega, istakao je Lalatović.

On rekao da je kao trener Mladosti igrao u formacijama 3-5-2, 5-4-1.

- Ne možemo mi nešto mnogo da uradimo da jedni druge iznenadimo. Mi treneri se odlično poznajemo, znam u kakvoj formaciji će igrati svaka ekipa u Superligi. Mi smo spremni na sve. Biće motivisani oni, kao i ja, ali najviše treba da budu motivisani naši igrači. Jednostavno, tabela mi jako smeta i to sam rekao igračima. Takva ekipa, sa takvim imenima ne sme da dozvoli sebi takvu poziciju i moramo da se podignemo, da shvate koliko je dres Vojvodine težak i da u svakoj utakmici daju svoj maksimum, jer samo tako će doći do pobeda, rekao je Lalatović.

Trener Vojvodine je otkrio da je njegova želja da klub dovede još jednog klasičnog napadača.

- Radimo na tome da dođe jedan pravi golgeter, već u decembru. Ako budemo u stanju i mogućnosti. Vojvodina mora da ima pravog golgetera, Dele nije klasičan napadač, već krilni. Mi kombinujemo zbog trenutnog stanja i povrede Vukanovića i to je trenutno najosetljivija pozicija trenutno u ekipi. Mi smo protiv Crvene zvezde imali dva zicera koja je bilo teže promašiti nego pogoditi i žao mi je što Radulović nije postigao taj pogodak na 0:0. Bilo bi sve drugačije da smo poveli, utakmica bi otišla u drugom smeru i možda bismo ostali neporaženi. I zato ponavljam svojim igračima da moraju da budu gladni pobeda, naglasio je Lalatović.

Vojvodina je posle meča sa ekipom iz Lučana igrati protiv Novog Pazara, Čukaričkog, TSC-a i Radničkog 1923.

- Ne plašim se takvih utakmica, više se plašim Lučana i Tekstilca, onih kada se bodovi unapred upisuju. Volim derbi utakmice, ne osetim pritisak kada ih igram, jer znam da ne možemo da izgubimo ako igrači ispoštuju sve što od njih zahtevam. Ovi igrači imaju izvanredan kvalitet, samo moraju da pokažu na terenu i to na svakoj utakmici, izjavio je Lalatović.

On nije želeo da komentariše najavu navijača Vojvodine, koji žele da bojkotuju prvo poluvreme sutrašnjeg meča.

Lalatović se na kraju osvrnuo i na status Depua, koji je u ovom trenutku u drugom planu.

- Nisam se ogradio, ja sam svakog igrača ovde zatekao, nijedan transfer nije realizovan od kako sam ja trener. Depu ima svoj kvalitet, ali ima i hroničnu povredu kod kolena što ga muči i to je problem zbog kog ne može da pruži maksimum. On je napadač koji je veoma pokretljiv, i sigurno da će se nametnuti u narednom periodu, zaključio je Lalatović.

