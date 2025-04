KAKAV OKRŠAJ PARTIZAN - OFK BEOGRAD! Apsolutno neverovatna utakmica (VIDEO)

Fudbaleri Partizana i OFK Beograda sastali su se u 2. kolu plej-ofa Superlige Srbije i ponovo priredili istinski fudbalski spektakl. Maltene je "svega živog" bilo u toj utakmici, i brojnih golova, i iskučenja, i penala, i neverovatnih odluka fudbalera, a na kraju je plen podeljen - rezultat je bio 2:2.

FOTO: M. Vukadinović

Malo ko je mogao da očekuje da bi pet kola pre kraja prvenstva moglo da se, matematički bez više bilo kakve sumnje, kaže "taj i taj tim je sigurno prvak Srbije, a taj i taj je sigurno vicešampion, i niko ne može da ih mrdne sa tih pozicija, šta god da se desi u pet preostalih rundi nadmetanja".

A upravo bi to bio slučaj da je drugoplasirani Partizan pobedio trećeplasirane "romantičare", kojima je pred ovaj meč bežao 14 bodova (Zvezda je bila i ostala nedodirljiva na prvom mestu, sa 26 bodova više od ekipe iz Humske).

I, sa tom idejom, ekipa trenera Srđana Blagojevića prilično silovito je ušla u ovaj megdan. Istna, njeni navijači, "grobari", isprva su na kratko strepeli.

Sudija Novak Simović je u 18.02 dao znak da meč počne, a nepun minut kasnije gosti su tražili penal. Jer, Filip Stojilković je pao u suparničkom kaznenom prostoru, pištaljka glavnog arbitra se nije čula, a saigrači oborenog fudbalera tražili najstrožu kaznu. Do nje nije došlo ni na intervenciju VAR-a, te je meč nastavljen.

I to burno. Velikim naletom Partizana i šansama koje su se ređale iz akcije u akciju.

Nemanja Trifunović je posle dobre "razmene" crno-belih i dodavanja Kovača šutirao sa 15-ak metara, a izvrsnom reakcijom golman Balša Popović sačuvao je u toj situaciji mrežu OFK Beograda.

Desetak minuta kasnije Jovan Milošević je odličnu akciju koju je krunisalo pravovremeno dodavanje Kalulula s desna završio prodorom kroz sredinu bedema "romantičara" a onda šutirao tik pokraj spoljne ivice dalje stative. Prethodni vrlo opasan napad crno-belih završio je ne baš idealnim prijemom, pa je gostujuća ekipa u oba navrata imala više sreće nego što je obično slučaj u fudbalu kada se rival nađe u idealnim situacijama da promeni rezultat.

Predaha, pritom, za OFK Beograd nije bilo. Popović je u 15. minutu morao da interveniše, istina dobro postavljen, kada je Filipović "isprobao" volej. Spasa za golmana gostiju nije bilo pet minuta docnije.

Bibras Natho je pokazao da godine nisu bitne kada je reč o fudbalski majstorima - taj 37-godišnjak je maestralno izveo slobodan udarac sa desne strane i direktno iz njega, prebacivši živi zid, postigao gol za 1:0 i oduševljenje "grobara".

Doduše, nepunih pedesetak sekundi umalo da piše 1:1 na semaforu, jer je Jurčević očajno vratio loptu reprezentativnom golmanu Srbije Aleksandru Jovanoviću. To je budno pratio Stojilković, stigao do "bubamare" delić sekunde pre čuvara mreže, ali... Em je Jovanovićevo istrčavanje značajno smanjilo mogućnost da se udarcem "iz prve" on savlada, em je posle odbrane koja se tada desila Vlijter očajno šutirao sa ruba kaznenog prostora, poslavši loptu nebu pod oblake.

To je bila samo najava velikog naleta momaka u plavo-belim dresovima.

Izvrsnu šansu imao je u kontri Diogo Bezera, koji je izbio pred Jovanovića i šutirao desnom nogom u levi donji ugao, a odbrana nogom Partizanovog golmana sačuvala prednost domaćina. Već u sledećoj situaciji pred golom crno-belih, koju je skrivio mladi Simić izgubivši loptu na ivici kaznenog prostora, Stojilković je mogao da donese poravnanje, a snažnim udarcem loptu je pogodio - u ruku Mujakića, koji je uklizao da spreči pogodak...

VAR je pregledao snimak te situacije, promene Simovićeve odluke nije bilo, na nevericu onih kojima je "romantika" draga, ali je zato bilo neverice i u drugom taboru, minut, dva kasnije:

Naime, Aleksej Vukićević je očajno intervenisao u petercu OFK Beograda i lopta je došla do Stefana Kovača koji je, pozicioniran bliže desnoj stativi gola gostiju, pred sobom imao trojicu rivala (golmana i dvojicu igrača), i odlučio da šutira baš "kroz" njih, iako je levo bilo oko 5, 6 metara nebranjenog gol-prostora. Naravno, pogodak nije pogodio.

Odmah potom, još jedna neverica crno-belih: crveni karton dobio je momak koji je pre 24 dana proslavio 18. rođendan, Nikola Simić, jer je rukama s leđa oborio Stojilkovića u kaznenom prostoru Partizana, pa je em isključen, em (tako se prvo mislilo) skrivio jedanaesterac. Posle pregleda snimka, prekršaj je "izvučen" van šesnaesterca, jer je tamo i došlo do inicijalnog kontakta, a slobodnjak Stojilkovića, iako snažan, nije iznenadio Jovanovića koji je ostao u "svom" uglu i intervenisao.

Njih dvojica su odmah zatim bili u centru pažnje i u sledećoj akciji "romantičara", a tog puta, u 42. minutu, napadač OFK Beograda izašao je kao pobednik: Aleksandar Jovanović nije na najbolji način odbranio dalekometni udarac, odmah je pritrčao Stojilković i "odbitak" sproveo u mrežu - 1:1.

Stotinak sekundi docnije ova nestvarna utakmica dobila je novo uzbudljivo poglavlje: dosuđen je penal za Partizan.

Trifunović je oboren u kaznenom prostoru suparnika usled nehotičnog poteza suparnika, pa je Natho namestio loptu na belu tačku. I, za razliku od slobodnog udarca kada je pogodio gornji ugao mreže, ovoga puta je po zemlji šutirao i matirao Popovića, koji je otišao na suprotnu stranu - 2:1.

Slavlje "grobara" se nije ni stišalo, a mreža na drugoj strani terena se iznova zatresla. Pred sam kraj poluvremena, posle velike gužve u kaznenom prostoru crno-belih usled nedovoljno dobrog izbacivanja lopte od strane Kovača, ona je stigla do gostiju, potom prošla kroz noge Jurčevića, da bi Stojilković iznova bio na pravom mestu i sa šest metara dao gol za 2:2.

U drugi deo meča domaćin je ušao sa jednom promenom, Juručevića je zamenio iskusni Šćekić, koji je ušao na poziciju štopera, iako je tokom karijere daleko više igrao na poziciji zadnjeg veznog. Ipak, pomenuti crveni karton njegovom mladom klupskom kolegi doveo je do ovog prinudnog rešenja Srđana Blagojevića, koji je rešio da sa trojicom defanzivca zaigra u preostalom toku utakmice.

I, izgleda da je to prisustvo Aleksandra Šćekića, uz "korekcije iz svlačionice" kojima je stručni štab crno-belih pribegao, uslovio da se drugi deo meča odvija u prilično mirnijem ritmu.

OFK Beograd jeste imao inicijativu, jeste i pokušavao, no to je bilo daleko, daleko ređe nego u uvodnom delu susreta, pa se tako na prvi ozbiljniji pokušaj čekalo sve do 62. minuta, kada je Vlijter šutirao lukavo, a za malo pored mete. Surinamac je u sledećoj akciji pokazao školski primer sebičnosti, jer je u situaciji 4 na 4 rešio da, iako u najgoroj poziciji, šutira sam. To je učinio veoma snažno i veoma neprecizno.

Slično je okončana i velika prilika za Partizan. Dok su Kovač i Milošević utrčavali u petarac rivala i očekivali asistenciju za pogodak, njihov kolega, rezervista Dimoski, koji je savršeno proigran od Natha na levom krilu, potpuno neshvatljivo - iz "mrtvog ugla" je šutirao, a kako je dobro postavljeni golman OFK Beograda Popović odbranio, ostalo je nerešeno.

Mreža je mirovala i prilikom sledeće šanse, i to one koju je (tek) u 77. minutu saigraču stvorio Lazar Jovanović, sin nekadašnjeg reprezentativca, Milana "Laneta" Jovanovića. "Drugopozivac" ekipe s Karaburme je "promešao" levi deo odbrane Partizana, uputio "povratnu" loptu za kolegu iz odbrane, Vukičevića, koji je ostao u napadu posle kornera za OFK, a ovaj iz izgledne situacije šutirao - na južnu tribinu.

Probao je u finišu Simo Krunić, trener gostiju, da ubacivanjem svežih snaga - bivših igrača Partizana, Saše Markovića i Stefana Šćepovića, dođe do mata kojim bi savladao suparnika, Blagojević je odgovarao izvođenjem najboljeg strelca i, ujedno, najboljeg asistenta ekipe u ovoj sezoni (Natha) kojeg je odmenio Goh, pa su tako povučeni taktički potezi ostali da se materijalizuju na radost jednih ili drugih.



Na kraju, uz jednu Šćekićevu defanzivnu bravuru ispred Markovića, više su se radovali oni u crno-belom - i to jer su skoro sat vremena bili brojčano slabiji, a teren ipak nisu napustili pognutih glava.

Startne postave: Partizan: Jovanović - Filipović, Simić, Mujakić, Jurčević - Dragojević - Kalulu, Trifunović, Kovač, Natho - Milošević OFK Beograd: Popović - Gobeljić, Đermanović, Vukićević, Despotovski - Cvetković, Knežević - Mituljikić, Vlijter, Diogo Bezera - Stojilković

