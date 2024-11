"BARSELONA JE MOJ OMILJENI KLUB": Elšnik imao šta da kaže nakon poraza Zvezde

Slovenački reprezentativac Timi Maks Elšnik je posle poraza od Barselone (2:5) govorio o duelu koji se igrao u Beogradu.

FOTO: FK Crvena zvezda

Priznao je Elšnik da mu je Barselona omiljeni tim.

- Lep osećaj kada igraš protiv Barselone. Kada kreneš da treniraš fudbal, uvek hoćeš da igrač protiv najboljih. Barselona je moj omiljeni klub, lep trenutak za mene. Oni jesu jedni od najboljih na svetu i biće u vrhu narednih pet ili 10 godina, jer su im igrači mladi. Mislim da smo im pružili dobar otpor. Na kraju smo dali više golova od Real Madrida, ali smo primili previše, rekao je Elšnik.

Kako izbeći tolike oslilacije u igri i padove koje velike ekipe kažnjavaju?

- Mislim da je to pitanje od milion dolara. Svi znamo koje su to razlike i u budžetima, realno je teško da se to sve isprati. Mi pokušavamo da uradimo sve što bolje i treba krenuti iz našeg prvenstva da to bude jače i konkurentnije da ne budu preskoci na evropske utakmice preveliki. Njima je to samo utakmica, a nama utakmica sezone. Jer kada stalno treniraš na tom nivou sve ti je brže i sve si bolji igrač. Ne znam zaista šta bih drugo rekao.

Sledeći protivnik je Štutgart.

- Imamo Silasa sve ga možemo pitati za sve vrline i mane. Sve tajne zna. Oni su u sjajnoj formi i dobra su ekipa. Izgbubili 2:0? E onda su loši. Šalim se dobra su ekipa, trkačka. Očekujem isto kao protiv Monaka, vole da budu dominantni i moramo da se spremimo za to. Nije dobro što imamo 0 bodova i moramo da budemo mnogo bolji jer smo ambiciozniji od toga, zaključio je Elšnik.

