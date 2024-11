LEGENDARNI HOLANĐANIN NEMA DILEMU: Van Nistelroj otkrio da li bi voleo da ostane u Junajtdu

PORTUGALSKI trener Ruben Amorim dogovorio je sve uslove saradnje sa Mančester junajtedom. Ipak, postavlja se pitanja kakva je budućnost u klubu legendarnog Ruda van Nistelroja.

Čuveni golgeter "crvenih đavola" je bio pomoćnik doskorašnjem strategu Eriku ten Hagu i kao privremeni menadžer će predvoditi ekipu do 11. novembra kada će ekipu preuzeti Amorim.

Ne krije slavni Holanđanin da ima želju da ostane na "Old Trafordu" i pomogne klubu da se krene napred.

- Znam da će ovo biti period što se tiče mene kao privremenog menadžera, to mi je rečeno i zadovoljan sam. Došao sam kao pomoćnik da pomognem klubu da krene napred i još sam motivisan da to činim u istom kapacitetu, to mi je apsolutni cilj. Vratiću se ugovoru pomoćnog trenera koji imam za ovu i narednu sezonu - rekao je Van Nistelroj.

Ipak, on nije siguran da će nastaviti da obavlja funkciju pomoćnog trenera.

- Videćemo, ali to je trenutna situacija. Mogu da vam iznesem svoju stranu priče, posle toga, kada dođe novi menadžer i počnu razgovori, videćemo kako će se stvari razvijati - zaključio je Holanđanin.

Podsetimo, Van Nistelroj je imao odličan debi kao glavni trener, pošto je Juanjted u Liga kupu pobedio Lester sa 5:2.

