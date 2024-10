"BRATE, ŠTA BIH JA DAO DA PARTIZAN PRIMI PET GOLOVA U LIGI ŠAMPIONA"! Zvezdan Terzić otkrio šta mu je Peđa Mijatović rekao na famoznom ručku

Zvezdan Terzić, generalni direktor Crvene zvezde gostovao je u Jutarnjem programu RTS-a gde se i dotakao poraza u Monaku od 1:5.

Pomenuo je funkcioner crveno-belih i legendarnog Predraga Mijatovića, novog člana rukovodstva Partizana sa kojim je nedavno bio na radnom ručku.

- Partizan je nama najveći konkurent bez obzira u kakvoj god da je situaciji. To je veliki klub, klub veliuke tradicije i istorije, tako da zaslužuje respekt svih ljudi, pa i nas Zvezdaša. Ja sam dugogodišnji prijatelj sa Predragom Mijatovićem. Iznenadio me je što je u ovom trenutku polarizacije Crvene zvezde i Partizana, i uopšte društva svuda u svetu, odlučio da me pozvao. Rekao je Terza, hajde da ručamo, neću da se krijemo", kazao je Terzić tokom gostovanja u Jutarnjem programu RTS.

- Došao je u moj restoran i insistirao da nas svi vide. Pokazao je sportsku širinu i da Partizan pruža ruku, da sarađuje sa svima, pa i sa 'večitim' rivalom. Osim što su Zvezda i Partizan ljuti rivali, moraju da imaju dobar odnos", naglasio je direktor Zvezde koji je otkrio i po koji detalj sa ručka.

- Neki dan, na tom čuvenom ručku sa Predragom Mijatovićem - kaže mi Peđa: 'E brate, šta bih ja dao da Partizan igra u Ligi šampiona, pa nek dobija po pet golova svaki meč'. To je misaoni san sada za sve Partizanovce. Stvarno sam ponosan što mogu da pričam o igranju u Ligi šampiona i o meču sa Barselonom - rekao je između ostalog Terzić.

