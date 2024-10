" JANIK SINER ĆE SIGURNO BITI DISKVALIFIKOVAN"! Šokantne trvrdnje osramoćenog Italijana koji je zauvek izbačen iz tenisa 2018. godine

Nekadašnji italijanski teniser Danijele Braćali komentarisao je doping slučaj Janika Sinera.

Podsećanja radi, prvi igrač sveta, bio je pozitivan na zabranjeni klostebol u martu, ali je konačno oslobođen svih optužbi neposredno pred Ju-Es open. Međutim, Svetska antidoping agencija (WADA) ponovo se bavi ovim slučajem i nije isključeno da poništi odluku Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA). Što će izgledali biti neminovnost ako je verovati Braćaliju, čoveku koji je kroz tako nešto prošao.

- Nažalost, znajući VADA i ITIA, diskvalifikacija će izvesno doći - rastužio je Braćali celu Italiju, ali i navijače Janika Sinera širom sveta.

Braćali je, inače, 2018. doživotno suspendovan iz tenisa zbog nameštanja mečeva.

- Svi Italijani su shvatili ko je Siner, iako uvek ima onih koji kleveću. Prava stvar bi bila oslobađanje. Završio bi se period tenzija za njega, uprkos tome što se odlično nosi sa tim. Sa tačke gledišta rang-liste, čak i ako ga suspenduju, za njega se ne bi mnogo toga promenilo, jer sa pet, šest hiljada poena prednosti, Janik lako može da bude van terena tri, četiri meseca. Ali, to bi bila neizbrisiva mrlja u njegovoj karijeri, čak i ako smo svi svesni dobre namere. Diskvalifikacija bi zaista bila sramota, kao što je bila u drugim slučajevima", dodao je on.

Ko je Danijele Braćali?

Dugo godina je Danijele Braćali bio jedan od najboljih dubl tenisera sveta. U jednom trenutku svoje karijere i jedini Italijan u gornjem delu ATP listi, ali je njegova era završena neslavno. Naime, Braćali je izbačen iz tenisa zbog optužbi da je učestvovao u nameštanju mečeva.

Braćali je 2018. godine optužen na doživotnu zabranju igranja tenisa zbog nameštanja mečeva na turniru u Barseloni. Italijan je, uz to, morao da plati i 250.000 dolara, a zabranjen mu je dolazak na ATP turnire čak i u svojstvu gledaoca.

- Kladili su se i ja sam to znao, ali u to vreme 90 odsto ljudi koje si upoznao je to radilo, kao danas. Kladili su se na fudbal i tenis, pitali su me razna pitanja ‘Znaš li ovo ili ono‘ i rekao sam ‘Da, znam ovo ili ono‘ - rekao je tada Braćali.

Italijanu je kaznu izrekla organizacija koja se bavi protiv korupcije i nameštanja u svetu tenisa. Njegovi problemi sa klađenjem počeli su 2015. godine, kada je prvi put i bio suspendovan.

Ključan meč za njegovu kaznu odigrao se 2011. godine u Barseloni između Staraće i Travera. Navodno, Braćali je tada tenisere povezao sa ljudima koji se bave nameštanjem, ali se i dan danas pita zašto bi to radio kada je i sam mogao da namešta svoje mečeve.

- Optužba protiv mene je bila da sam povezao Potita s tim kladioničarima, s računovođama, preko mobilnog telefona. Međutim, ja nikad nisam dobio taj mobilni... Na sudu u Kremoni sam oslobođen uz pojašnjenje da nisam napravio nikakav prekršaj, ali me 10 dana nakon toga ITIA optužio da sam postupao kao posrednik za nameštanje tog meča. Dakle, na kaznenom sudu sam oslobođen, ali me sportski sud osudio, što je neverovatno. Rekli su da moramo biti primer mladima, da je to bio razlog što sam osuđen. Zašto moram pronaći druge igrače za nameštanje kad sam ja to mogao? Igrati 30-35 turnira parova godišnje, bilo bi lakše. To su lude stvari. Na kraju svega osećam se kao "rogonja" i pretučen. Neverovatno su se silovito obrušili na mene – rekao je tada Braćali. koji se do ovog slučaja Janik Siner nije ni ogglašavao u medijima.

