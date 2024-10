LEGENDE UZ VOŠU! Miloš Krasić: Nama je uvek mesto u Evropi!

Dobro poznato lice na svom „Karađorđu“. Miloš Krasić, legenda i dete Vojvodine bio je uz svoj klub na meču protiv OFK Beograda, u velikoj pobedi Voše od 2:1.

FOTO: FK Vojvodina

- Navijam i nadam se Evropi, jer to mi zaslužujemo. I to ne samo jednom, nego svake sezone - uz osmeh počinje razgovor Krasić.

Nekadašnji sjajni fudbaler pojasnio je uvodne reči.

- Vojvodini je po svemu mesto među prve tri ekipe u Super ligi Srbije. Klubu, kvalitetu tima, uslovima, gradu, radu rukovodstva na čelu sa predsednikom Zbiljićem, tradicijom, trofejima... Sve to nam govori da moramo da budemo među prve tri ekipe na tabeli - ne ostavlja dilemu Krastić.

Tim u crveno-belom je po ukusu Krasića.

- Sviđa mi se ekipa, mislim da imaju kvalitet, tako da je potrebno samo da uhvate ritam i kontinuitet. Uz malo više želje, a siguran sam da to dolazi sa novim trenerom Lalatovićem, verujem da će to biti sve kako treba - kaže bivši as koji je više od šest godina kao igrač bio deo Voše.

Pozvao je Miloš sve Novosađane i one koji vole Vojvodinu da dođu i na naredne utakmice:

- Uvek je lepo kada su tribine dobro popunjene. Kao što su došli u velikom broju na meč sa OFK Beogradom, nadam se da će tako biti i na narednim utakmicama. I to je veoma važan deo u cilju povratka Voše u vrh srpskog fudbala – zaključio je legendarni fudbaler.

Kaluđerović: Raduje me povratak publike

Za Andriju Kaluđerovića meč Vojvodina - OFK Beograd bio je poseban, pošto je branio boje oba kluba:

- Organizacija Vojvodine kao kluba je na izuzetno visokom nivou i bio mi je drago da gledam meč moja dva bivša tima. Raduje me što se publika vratila na stadion i time omogućila da meč ima dodatnu draž. Oba tima, na kraju sezone, očekujem u vrhu tabele - rekao je Kaluđerović.

Tanjga: Navijači su osetili energiju

Legenda Voše koji zna kako se donosi titula u Novi Sad. Miroslav Tanjga bodrio je Vojvodinu sa tribina „Karađorđa“.

- Promenjivo je počela sezona, iskreno svi smo više očekivali, ali ne treba davati ocene na polovini prvog dela sezone. Vojvodini je u „najmanju ruku“ mesto među prva četiri tima i to očekuju svi navijači – otvoreno priča Tanjga.

Osvrnuo se nekadašnji as i na posetu:

- Bilo je više navijača nego obično, narod je osetio energiju da može da krene na bolje i zbog toga je i značajno što im je uzvraćeno sa pobedom - kaže Tanjga.

