ZVEZDA UBEDLJIVA U SUBOTICI: Crveno-beli nastavili da ređaju pobede u Superligi Srbije (FOTO/VIDEO)

CRVENA zvezda nastavila je da ređa pobede u Superligi Srbije. Crveno-beli su u Subotici pobedili Spartak sa 5:1 i tako upisali 10. vezani trijumf u prvenstvu.

FOTO: FK Crvena zvezda

Došao je šampion na sever naše zemlje u lošem raspoloženju posle ubedljivog poraza u Ligi šampiona od Monaka (5:1), ali to ga nije omelo da odigrao dobru utakmicu i slavi.

Kada je Silas u 18. minutu zatresao mrežu rivala bilo je jasno da će bodovi otići za Beograd. Gosti su i nakon vodećeg pogotka nastavili da napadaju, pa su do odlaska na odmoru duplirali prednost.

Igrao se 41. minut kad je Milan Rodić sjajno ispratio centaršut Luke Ilića i glavom zakucao loptu u gol koji je čuvao Marin Dulić.

Ništa se nije promenilo u nastavku susreta. Zvezda je nastavila da napada i na 3:0 povisio je Šerif Endijaj u 51. minutu sa bele tačke.

Uspeo je Spartak bar malo da ošamuti rivala. Luka Bijelović je u 58. minutu dobro ispratio gde će se odbiti lopta koju je ne baš najbolje odbio Marko Ilić i ubacio je u prazan gol.

Ipak, ovaj rezultat nije bio dugo na snazi. U 62. minutu se u strelce upisao i Felisio Milson. Probio je Silas po desnoj strani, centrirao je oštro po zemlji, a reprezentativcu Angole je ostao lakši deo posla.

Konačan rezultat postavio je Aleksandar Katai u 72. minutu. Odlično je ispratio ubacivanje Nemanje Radonjića sa desnog boka i glavom je matirao Dulića.

Crvena zvezda je ubedljivo prva na tabeli sa 34 boda, ima devet više od Mladosti. Spartak je na pretposlednjem 15. mestu sa svega devet.

Spartak - Crvena zvezda 1:5 (0:2)

Stadion: Gradski stadion. Gledalaca: oko 5.000. Sudija: Nikola Radaković (Novi Sad). Strelci: Bijelović 58 (Spartak) - Silas 18, Rodić 41, Endijaj 51 pen, Milson 62, Katai 72.

SPARTAK (4-5-1): Dulić - Kaike, Vitorović, Bogićević, Palasios (od 46. Bijelović) - Todoroski, Ćalasan, Kolarić, Kvaku (od 63. Ebuka), Mijić (od 46. Lukić) - Babić (od 81. Pejić Tukuljac).

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): M. Ilić - Seol, Điga, Leković, Rodić (od 74. Milosavljević) - Krunić (od 65. Dalsio), Kanga - Silas (od 65. Radonjić), L. Ilić (od 78. Maksimović), Milson - Endijaje (od 65. Katai).

Drugo poluvreme: Spartak - Crvena zvezda 1:5

90' - Kraj utakmice!

72' - GOL ZVEZDA! Sjajna akcija rezervista. Nemanja Radonjić je centrirao sa desne strane, sve je dobro pratio Aleksandar Katai i glavom je zakucao loptu u mrežu rivala.

62' - GOL ZVEZDA! Ekspresan odgovor gostiju na pogodak domaćina. Silas je probio pored Kolarića, poslao je loptu pred gol rivala a tamo se najbolje snašao Milson koji je uspeo da zatrese mrežu rivala.

61' - Dobar napad crveno-belih. Endijaje je povukao loptu u kazneni prostor, ostavio je povratnu za Ilića čiji udarac je završio malo pored gola.

58' - GOL SPARTAK! Smanjuje domaćin prednost. Todoroski je šutirao, Ilić je odbio na nogu Luki Bijeloviću kome nije bilo teško da je ubaci u praznu mrežu.

51' - GOL ZVEZDA! Endijaj postiže pogodak sa bele tačke. To je bio osmi gol Senegalca u Superligi Srbije.

46' - Počelo je drugo poluvreme!

Prvo poluvreme: Spartak - Crvena zvezda 0:2

45' - Kraj prvog poluvremena!

41' - GOL ZVEZDA! Novi gol postigli su gosti. Luka Ilić je centrirao iz slobodnog udarca, a Rodić je glavom zakucao loptu u mrežu rivala.

39' - Pokušao se iskosa sa desne strane Seol, ali dobro je bio postavljen Dulić i zaustavio je udarac reprezentativca Južne Koreje.

37' - Nema mnogo uzbuđenja od kad su gosti poveli. Napadaju crveno-beli i dalje, no pravih prilika nije bilo.

24' - Veliku priliku nije iskoristila Zvezda. Lopta je došla do Endijajea na petercu. On se nije najbolje snašao i do promene rezultata nije došlo.

18' - VODI ZVEZDA! Centrirao je iz kornera Ilić, glavom je loptu na drugu stativu prebacio Krunić, a na pravom mestu je bio Silas koji je zakucao loptu u mrežu rivala.

16' - Napada Zvezda od početka utakmice, ali pravih prilika još uvek nema, tako da golmani nisu bili na iskušenjima.

9' - Centrirao je Luka Ilić iz kornera, glavom je probao Milan Rodić, no nije bio precizan.

3' - Već dva kornera su izveli gosti, ali nijednom nije bilo opasnosti po Dulića.

2' - Počela je utakmica u Subotici!

Sastavi timova:

SPARTAK (4-5-1): Dulić - Kaike, Vitorović, Bogićević, Palasios - Todoroski, Ćalasan, Kolarić, Kvaku, Mijić - Babić

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): M. Ilić - Seol, Điga, Leković, Rodić - Krunić, Kanga - Silas, L. Ilić, Milson - Endijaje.

Uoči meča:

Izabranici Vladana Milojevića su osim poraza platili cenu i povredama u Kneževini. Povrede su zaradili Bruno Duarte, Piter Olajinka i Dalsio Gomeš.

Ipak, šampion naše zemlje ima veoma širok sastav i svakako je favorit u duelu sa timom sa severa Srbije.

Spartak ovaj meč ne dočekuje u dobroj formi. Subotičani su u prethodne četiri utakmice osvojili samo jedan bod, bilo je prošle nedelje protiv OFK Beograda (1:1).

Zvezde današnji rival itekako leži. Crveno-beli su u seriji od 17 pobeda, a posledi put nisu trijumfovali još 2016. godine kada je na istom ovom mestu bilo 1:1.

Podsetimo, klub sa "Marakane" je prvi na tabeli sa 31 bodova, dok je Spartak na 15. mestu sa devet.

BONUS VIDEO: NESTVARNO: Ovo su navijači Zvezde uradili fudbalerima posle debakla protiv Monaka

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.