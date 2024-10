MILOJEVIĆ ZABRINUT: Teška je situacija pred Spartak - Zvezda

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da je Spartak kompaktna ekipa koja može u svakom trenutku da napravi problem i istakao da se suočava sa izuzetno teškom kadrovskom situacijom zbog velikog broja povreda.

FOTO: FK Crvena zvezda

U okviru 13. kola Superlige Srbije, Crvena zvezda će gostovati Spartaku u Subotici u subotu od 18.00 časova.

- Spartak igra vrlo kompaktno. Ne odustaju od toga da igraju svih 90 minuta, uvek se bore. Dinamična su i kompaktna ekipa, koja može u svakom trenutku da napravi problem. Očekuje nas zahtevna utakmica, rekao je Milojević, a prenosi klupski sajt.

Milojević će imati mnogo problema oko sastava tima zbog povreda nekolicine prvotimaca.

- Teška je situacija. Još uvek ne znam ko će igrati sutra. Videćemo ko će biti spreman za utakmicu protiv Spartaka. Imamo veliki broj teških povreda. Užasna povreda Olanjinke, želeo je da nastavi na poluvremenu posle gaženja iako je imao oteklinu na nozi. Taj otok je izvršio kompresiju na tetivu, koja je pukla. Jako mi je teško i žao nam je, jer je Olanjinka vrlo bitan za tim, prirastao nam je za srce, obožavamo ga i volimo. Najveći utisak utakmice mi je bio što ga nisam izveo ranije iz igre, istakao je Milojević.

Nije Olanjinka jedini koji će odsustvovati.

- Dosta igrača pored njega nedostaje. Nisu to lagane povrede, već su povrede zbog kojih morate da pauzirate tri do četiri nedelje. Posle toga igrači moraju da se vrate u takmičarsku formu, a to oduzima još mesec dana, dodao je Milojević.

U 84. godini života u četvrtak je preminuo legendarni trener Zvezde Toma Milićević, sa kojim je Milojević imao privilegiju da radi kao mlad fudbaler.

- Toma Milićević je čovek kakav se sigurno više neće pojaviti na ovim prostorima, sa velikim znanjem i ljudskim karakteristikama. Ne samo u Crvenoj zvezdi, već i u Srbiji. Posvetio je ceo život radu sa mladim igračima, pronalaženju talenata... Imao sam sreću da sarađujem sa njim. Veoma mi je žao, napustio nas je veliki čovek iza kojeg ostaje praznina. Potrudićemo se da zadržimo čika Tomu u sećanjima narednih generacija. Najiskrenije saučešće porodici Milićević, zaključio je Milojević.

