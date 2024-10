"ĐOKOVIĆ ĆE UŽIVATI U TOME!" Legendarni Australijanac pecnuo Novaka, a onda...

Tod Vudbridž, jedna od legendi dubla, kaže da će Novak Đoković posle mnogo godina doći na Australijan open u drugačijem izdanju.

Inače, Vudbridž je poznat po tome što je tokom karijere često kritikovao Novaka. Međutim, u poselednje vreme je malo "promenio ploču" - što se videlo posle Australijan opena 2023. godine.

– Doći će u Melburn kao neka vrsta autsajdera među svim teniserima o kojima govorimo kao favoritima – objašnjava Vudbridž čiji je najveći uspeh u singlu bio baš polufinale u Melburnu. - Razlog je činjenica da cele ove godine nije osvojio nijedan grend slem trofej.

Ali za razliku od nekih drugih komentatora, Australijanac smatra da će to doneti pozitivnu reakciju Đokovića.

– Takav status će mu doneti slobodu u načinu na koji će se pripremati, a on će uživati u tome – uveren je Vudbridž da će zbog toga Nole doći mnogo opušteniji i bez imalo pritiska, što bi moglo da ima veoma pozitivan efekat na njegove rezultate.

Podsetimo, Vudbridž je najviše gneva izazvao 2019. godine kada je o Đokoviću rekao:

- Novak je žrtva svoje želje da bude voljen, više nego što dopušta ljudima da ga vole. On to traži. U polufinalu ste mogli da vidite kako navijačima pokazuje uvo. Roberto Bautista Agut je odigrao sjajan poen i publika je to cenila, ali je Đoković želeo da aplauz za njega bude glasniji. To je bizarno ponašanje. On je neverovatan igrač, ali ne mora da ide tim putem, da pati da njemu aplaudiraju jače.

