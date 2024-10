BEZ MILOSTI ZA BRAĆU: Srbija fudbalski nokautirala Rusiju i revanširala se za nedavni poraz

Omladinska reprezentacija Srbije (U19) koja se priprema za start u kvalifikacijama za "U19" Evropsko prvenstvo, revanširala se Rusima za poraz u prvoj od dve provere.

FOTO: FK Crvena zvezda

Nakon što su "orlići" ispustili dva gola prednosti i izgubili sa 2:4, u drugom testu su baš tim rezultatom pobedili vršnjake iz "zbornaje komande".



Sve je praktično bilo rešeno posle prvih 45 minuta igre kada su Vukojević, Stančić i Cvetković savladali Besaeva i Srbiji doneli veliko vođstvo. U nastavku meča usledio je veliki broj izmena, ali pobeda izabranika selektora Aleksandra Lukovića nijednog trenutka nije dolazila u pitanje.

U strelce se, i to za 4:0, upisao i Milosavljević, da bi na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu ruska ekipa od 82. minuta do finiša, preko Ivljeva i Tihomirova, došla do utešnih pogodaka.

Detalj sa druge utakmice omladinaca Srbija - Rusija / FOTO: FSS

Omladinci, Srbija - Rusija 4:2 (3:0)





: 1:0 Vukojević u 5. minutu, 2:0 Stančić 10', 3:0 Cvetković 31', 4:0 Milosavljević 71', 4:1 Ivlev 82', 4:2 Tikhomirov 90'+3.

Srbija: Jovanović, Kostov, Janković, Đurić, Milosavljević, Bačanin, A. Popović, Cvetković, M. Popović, Vukojević, Stančić. Igrali su još: Sremčević, Rakić, Ćirić, Subotić, Stojković, Vidić, Vojnović.



Rusija: Besaev, Babakin, Čeburakov, Korin, Kirjagin, Okišor, Pacuškov, Pridava, Topinka, Vedernikov, Žukov. Igrali su još: Tikhomirov, Kohlov, Aleksandrov, Pastrijakov, Ivljev, Sisojev, Tarasov, Majorov.

