ROBERT PROSINEČKI U TEŠKOJ SITUACIJI: "Da se ne lažemo..."

Pod naslovom "Prosinečki u teškoj situaciji: 'Da se ne lažemo, jasno da pritiska ima, izgubili smo sve utakmice' - mediji u regionu javljaju najnovije vesti iz tabora fudbalske reprezentacije Crne Gore, čiji je selektor pomenuti bivši igrač i trener Crvene zvezde.

Nakon pet poraza u nizu, reprezentacija Crne Gore gostuje Velsu u Ligi nacija.

Hrvatski stručnjak ima razloga za brigu jer mu ekipa mora osvojiti bodove želi li ostati u igri za ostanak u "B grupi"

Crni niz Prosinečkog: Crnoj Gori ovo se nikad nije dogodilo...

- Da se ne lažemo, jasno je da ima pritiska, izgubili smo sve utakmice do ovog trenutka u Ligi nacija, ako se to ponovi i četvrti put, nije lako... Možemo da pričamo da smo dobro igrali protiv Turske i Velsa, ali nemamo bodova, to je problem - rekao je 'Žuti' na konferenciji za medije, a prenosi portal 24sata.hr.

Prosinečki ima problema s povreda u reprezentaciji, pa će priliku zato dobiti mlađi igrači.

- Nema dileme da će momci dati sve od sebe, motivisani su. Nema alibija, ali stvarno smo u svakoj utakmici imali problema. Dolazili su igrači koje smo probali da izlečimo, nije išlo. Nije reč o jednom ili dva fudbalera, već njih pet, šest, i to stvarno bitnih. Moramo se okrenuti mladima - objasnio je.

Utakmica 4. kola Lige nacija između Velsa i Crne Gore na rasporedu je od 20 sati i 45 minuta u Kardifu.

Turska u toj, grupi 4, vodi sa sedam bodova iz tri nastupa, Vels ima pet, Island četiri, a Crnogorci su na nuli.

