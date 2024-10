VRAĆA SE JIRGEN KLOP! Bomba je eksplodirala, ali tek od 1. januara 2025. godine

Jirgen Klop se vraća trenerskom poslu, ali na jedan do sada neviđeni način.

FOTO: Printskrin/Jutjub/BeanymanSports

Kako je otkrio pouzdani Florijan Pletenberg, Klop je potpisao ugovor sa Red bulom koji će biti na snazi od 1. januara 2025. godine i u pitanju je "višegodišnji projekat".

Kako su tačno naveli, Klop postaje "Global head of soccer", što znači da će biti "šef fudbalskih operacija" i savetnik svim trenerima pod okriljem Red bula, a to su - Lajpcig, Salcburg, Lids, kao najpoznatiji u Evropi i Njujork u MLS ligi i brazilski Bragantino.

Skaj sport navodi da će Klopov glavni zadatak biti da savetuje sve glavne trenere, ali u gotovo svim aspektima fudbala, ne samo igre. Odnosno, baviće se i trenerskim poslom, ali i zajedničkom, prepoznatljivom filozofijom koju Red bul želi da gaje njegovi timovi, kao i razvoj mladih igrača, talenata, međutim i razvoj trenera i u mlađim kategorijama.

Takođe, Klop će biti u komunikaciji i sa skauting službama, jer je u interesu Red bula da nastavi da dovodi potencijalne buduće svetske zvezde, a svi znamo koliko igrača su "napravili" Lajpcig i Salcburg i da su bili "most" od manjih klubova ka najvećim u Evropi.

Glavni operativac koji je zaslužan što je ubedio Klopa da prihvati ovu poziciju je Oliver Minclaf, koji je bio u Lajpcigu od 2014. do 2022. godine, a od tada je zadužen za sve sportske projekte Red bula, uključujući i formulu 1. On je želeo da Klop bude zadužen za apsolutno sve fudbalske operacije i da mu ponudi do sada neviđeni trenerski posao.

Za kraj, još jedna važna informacija jeste i posebna klauzula u Klopovom ugovoru, a to je da u bilo kom trenutku može da postane - selektor Nemačke!

Naravno, Klop je uvek bio interesantan Savezu, ali trenutno Julijan Nagelsman uživa veliko poverenje i sigurno će voditi Nemačku na Mundijalu 2026. godine.

