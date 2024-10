BEZ POBEDNIKA NA "ČAIRU": Radnički i OFK Beograd podelili bodove (FOTO)

RADNIČKI i OFK Beograd otvorili su 11. kolu Superlige Srbije. Pobednika na "Čairu" nije bilo, pošto je meč završen rezultatom 1:1.

FOTO: A. Ilić

Meč na jugu naše zemlje bio je veoma sadržajan i pravo je čudo kako se mreže više od dva puta nisu tresle.

Domaćin je bolje otvorio susret i do prednosti je došao u 23. minutu. Korner je izeo Vanja Ilić, a najviši u skoku bio je Marko Petković i udarcem glavom je uspeo da savlada Balšu Popovića.

"Romantičari" su nakon primljenog pogotka zaigrali dosta ofanzivnije, ali na izjednačenje su čekali do 53. minuta. Sve je dobro pratio Nikola Mituljikić i nakon odbitka je loptu poslao u mrežu rivala.

Do kraja utakmice je bilo nekoliko opasnih situacija na obe strane, no rezultat se nije menjao, pa je OFK Beograd prekinuo niz od četiri pobede, a Radnički je došao do drugog vezanog remija.

Nišlije se trenutno nalaze na petom mestu na tabeli sa 17 bodova, ekipa sa Karaburme je druga sa 23.

