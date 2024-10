TSC NIJE IMAO SREĆE: Astana slavila, ekipa iz Bačke Topole pogodila tri prečke u prvom kolu Lige konferencije

Fudbaleri TSC-a izgubili su od Astane u prvom kolu Lige konferencije sa 2:0.

Fudbaleri Astane bolje su se snašli u prvom kolu Lige konferencije.

Već u 15. minutu su stigli do prednosti preko Kazukolovasa. TSC je do poluvremena stvorio nekoliko velikih šansi, čak su pogodili i prečku dva puta, međutim nisu uspeli da dođu do izjednačenja.

U nastavku meča viđen je dobar fudbal, po treći put je TSC pogodio prečku, ali niko nije uspeo da postigne gol. Tačnije domaćini jesu u 90. minutu ali je nakon VAR intervencije poništen.

Rezultati prvog kola Lige konferencija: Astana - TSC 1:0, Molde - Larne 3:0, Legija - Betis 1:0, Hajdenhajm - Olimpija 2:1, Omonija - Vikingur 4:0, Serkl Briž - Sent Galen 6:2, Dinamo Minsk - Harts 1:2, Noa - Mlada Boleslav 2:0. Sreda: Bašakšehir - Rapid 1:2, Vitorija Gimaraeš - Celje 3:1.

Večeras: Čelsi - Gent, Kopenhagen - Jagjelonija, Fjorentina - TNS, LASK - Đurgarden, Šamrok - APOEL, Lugano - Helsinki, Petrokub - Pafos, Borac - Panatinaikos.

