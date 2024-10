"MAJSTORE, NE RADI SE TO TAKO"! Legendarni fudbaler udario žestoko na Dušana Vlahovića

Paolo di Kanio, legenda italijanskog fudbala, nezadovoljan je ponašanjem napadača Juventusa Dušana Vlahovića.

FOTO: Tanjug/AP

Srpski napadač je u subotu bio strelac dva gola u pobedi nad Đenovom (3:0), ali se Di Kaniju nije dopala proslava gola Vlahovića.

On je zatresao mrežu posle više od mesec dana i stigao do četiri gola na šest mečeva u Seriji A.

Vlahović je posle drugog pogotka gestom rukama pokazao da je time ućutkao kritičare, koji su bili veoma oštri prema njemu u proteklom periodu.

- To je gest malih igrača. Odličan je igrač, ali ovim dokazuje da nije veliki kada čini nešto tako. To ne rade veliki igrači. Postigao je gol iz penala i to je u redu; nikada nije lako postizati golove, a potom dati naredni. Uradio je to protiv Đenoe, najneugodnije ekipe u ligi i na meču bez publike. Nije postigao gol protiv direktnog rivala. I tako bi bilo pogrešno, ali bi se drugačije vrednovalo", rekao je Di Kanio.

Nekadašnji napadač Vest Hema smatra da Vlahović mora da bude svestan za koga igra.

- On nosi dres koji je važniji od svega. Ne igra za Pineto, to je uobičajeno ime, inače bi se neki uvredili. Igra za Juventus, a on je Dušan Vlahović. Postigni dva gola protiv direktnog rivala! Tad možeš da budeš arogantan, ali ne sa ovakve dve lopte i ne protiv Đenoe pred praznim tribinama, što je nešto više od prijateljskog meča", zaključio je Di Kanio.

Dušan je trenutno vodeći strelac prvenstva Italije, čelnu poziciju deli sa Mateom Reteguijem iz Atalante i Kristijanom Pulišićem iz Milana. Vlahović je po dolasku u Juventus u Januaru 2022. godine odigrao 108 mečeva i postigao 45 golova.

