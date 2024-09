DARKO TEŠOVIĆ ZA "NOVOSTI" O SPORNOJ UTAKMICI MLADOST GAT - NOVI SAD: Nisam tražio da pustimo, sa svakim mogu u TV duel

FUDBALSKI savez Srbije je krajem prošle nedelje okončao postupak vezan za nameštanje prvoligaške utakmice Mladost GAT - Novi Sad (0:2) i najavio drakonske kazne za aktere. "Novosti" su kontaktirale sa strategom "kanarinaca" Darkom Tešovićem, u koga je uperen prst da je od igrača zahtevao da puste Mladost kako bi opstala u ligi, a on je vidno uznemiren odlučio da kaže sve što mu leži na srcu.

FOTO: Privatna arhiva

- Od početka te hajke sam ćutao, mesec dana. Bio sam na razgovoru u Fudbalskom savezu Srbije i planirao sam da se ne oglašavam, ali ovo sve je već prevršilo meru. U svojoj igračkoj karijeri nemam, ne crnu tačku, nego nikakvu mrlju. Ovo sve je promašena tema koju su napravili promašeni ljudi - jasan je iskusni stručnjak.

Odlučio ja zatim prozvani trener da imenom i prezimenom obeleži one koji su odlučili da mu zagorčaju život.

- Odlučan sam da branim ime koje sam u trenerskoj struci gradio više od dve decenije. Udarni kritičari u celoj priči su Mirko Poledica i Vidak Bratić. Vidim i da je Mirko rekao kako je Bratić otišao iz kluba jer nije hteo da igra nameštene mečeve. Evo, pozivam Vidaka da javno kaže ko ga je terao da igra takve utakmice, pozivam i kapitena Rakića koji je sve ovo izneo da se nađemo u TV duelu, pogledamo u oči i razjasnimo celu priču do najsitnijih detalja.

Tvrdi Tešović da na spornom snimku koji je izašao u javnost nigde ne pominje nameštanje utakmice.

- Na snimku se nigde ne čuje da moramo da igramo nerešeno, da pustimo Mladost, već sam rekao da oni moraju da daju dva gola i to u kontekstu kako bi ostali u ligi. Da pustimo ili im damo nešto, to jednostavno ne postoji.

Uvrede od Piskavca PRISETIO se Tešović i utakmice pre te sa gradskim rivalom. - Imali smo problem u Užicu sedam dana ranije, tri puta smo vodili, na kraju je završilo 3:3, Njihov trener, Ljubiša Stamenković-Piskavac me vređao jer nisam dao da nas pobede iako je njima pobeda bila od vitalnog značaja. Neka igrači izađu i priznaju da smo u nedelji između utakmica sa Slobodom i te protiv Mladosti radili kao da je prvo kolo, kao da nam je taj meč od ogromnog značaja.

Uz kapitena Rakića, po njegovim rečima, ni ostali igrači nemaju prava da upere prst u njega.

- Kad su igrači toliki heroji zašto se u pozadini čuje pitanje "Koja je lova u pitanju?". Svi su tada pričali da ćemo sigurno pustiti Mladost i sećam se kao juče da sam išao od klupe do svlačionice u poluvremenu nekih 200 metara razmišljajući kako nikako ne smemo da izgubimo.

Za kraj još jedan poziv za suočavanje sa svima koji njega vide kao krivca u celoj ovoj priči.

- Ovo je udarac na mene, moju porodicu i zato moram da reagujem i pozovem ih da kažu u čijem interesu sve ovo rade, spreman sam za suočavanje bilo kada, bilo gde. Zašto je uopšte neko snimao i to bi trebalo objasniti. Da smo izgubili utakmicu 3:2 mene bi razapeli, mada su eto i ovako to uradili. To je bio moj trenerski, diplomski rad na temu "kako pobediti kada je pritisak ogroman", a suočen sam sa svime ovim. Dosta sam ćutao, želim da iz svega ovoga izađem onakav kakav jesam, čista obraza - zaključio je Tešović.

