GOLMANSKA ŠKOLA ŽIVOTA: Legendarni Goran Gavrilović je fudbalska ikona Zrenjanina

- Nema danas u savremenom fudbalu idola i zvezda kojima se teži, jer svako sam gradi svoj put, bezbroj je raznih uticaja koji vuku na sve strane i kada mlad čovek prođe sve vrtloge iskušenja i zakorači na “veliku scenu” sve je u njegovim rukama, glavi, shvatanjima - uz sentimantalni osmeh sa pogledom par decenija unazad, započinje priču Goran Gavrilović, legendarni fudbalski golman i prva asocijacija, zrenjaninskog Proletera, u svom prepoznatljivom žuto-crnom dresu “na pruge”.

Bez želje da se patetično vraća u prošlost, blistave igračke, tj. golmanske sekvence, popularni Gavra, kako sam kaže, dok ga ima na obom svetu, pamtiće poklon svog prijatelja i kasnije kuma, pomenuti dres, koji je godinama bio talija, amajlija i neizostavni deo sportske opreme u torbi pred svaku utakmicu.

- Zavoleo sam taj dres, čuvam ga i danas, deo je mog bitisanja na ovom svetu i gde god kročim, tu je pored mene - iskren je nekadašnji “mađioničar kreča”, veliki majstor za odbrane penala, koji je uspešno prošao pionirsku i omladinsku školu Partizana, u generaciji sa Vladom Vermezovićem, Draganom Manceom, Čavom Dimitrijevićem i ostalim kasnije crno-belim asovima, koju su kao treneri predvodili Vladica Kovačević i Milutin Šoškić.

- U prvom timu su bili Borota i Zalad, ugledao sam se na njihov pristup svakom treningu i utakmici, a imao sam sreću da kao mlad golman proputujem celu Evropu i u Partizanovom dresu branim na utakmicama sa evropskim velikanima, Realom, Borusijom Dortmund, Interom, Milanom, Fiorentinom, Liverpoolom - priseća se Goran, koji je kao mlad golman otišao na pozajmicu u ekipu Beograda sa Karaburme, u kojem je branio fenomenalno i na 9 uzastopnih utakmica nije dobio gol, a činjenica da je u šest utakmica bio junak utakmice, preporučila ga je skautima Radničkog iz Niša koji je tada harao Evropom.

- Nije bilo lako naslediti na golu čuvenog Dragana Pantelića, ali vera i želja za dokazivanjem vodile su me putem da u debitanakoj sezoni na četiri uzastopne utakmice ne dobijem gol, oborim debitanaki rekord koji nije do danas ponovljen, Osijek je Real sa Nišave savladao 2:0, Zvezdu 1:0, u Skoplju protiv Vardara bilo je 0:0 i u tadašnjem Kupu UEF-a savladali smo Sent Galen 3:0 - priseća se Gavrilović uz napomenu da je tad dobio poziv za mladu reprezentaciju tadašnje Jugoslavije.

Nakon bajkovitog četvorogodišnjeg vojevanja na Čairu, radovanja u trijjfima nad Dinamom, splitskim Hajdukom, Zvezdom, Partizanom, Fejnordom, Az Alkmarom, usledila je zrenjaninska odiseja

u dresu Proletera, za kojim mu i danas duša tiho pati.

- 220 odigranih utakmica, bezbroj skinutih jedanaesteraca, kapitenska traka, uz teško rečima objasniti duh stadiona u Karađorđevom parku, postLi su deo mene, tražili su me tadA Zvezda, Partizan, ali ja sam jednostavno bio temslj svake priče o Proleteru i nisu me jednostAvno sali - stavlja tačku na svoju igračku karijeru, čovek koji bez fudbala ne može ni tren i svakoga dana je na travnatom terenu, među stativama, naravno.

Sledeći svoj instikt nastavio je kao trener golmana i fudbalski pedagog, kojem je škola života diplomski ispit, a doprinos u oblikovanju karaktera mladih ljudi koje trenura, ikona pred kojom je svakodnevno.

Najpre je svoje trenersko umeće oprobao u Proleteru, pa kroz petogodišnju praksu u Hajduku sa Liona, a sada je u Radničkom iz Zrenjanina i fudbalskoj akademiji Bambi, koju vodi nekadašnji reprezentativac Zoran Bambi Tošić.

- Srećan sam jer radim ono što najviše volim, svakodnevno sam u kontaktu sa mladim golmanima, van svih klišea, sa lakoćom primenjujem savremene edukativne metode i principe u radu i to daje rezultat - ponosno ističe stručnjak koji je doprineo da nekadašnji golman Crvene zvezde, Filip Kljajić, povrati samopouzdanje i postane vrhunski golman, a Igor Kojić, sa doktorskom disertacijom za odbranu penala, iz Hajduka sa Liona pređe u Dinamo iz Bukurešta.

- Uz talenat i posvećenost radu, kod mladog golmana izuzetno je važno, otvoriti ga, ući u sistem njegovog razmišljanja, ne samo o fudbalu, nego uopšte o životu, navikama, željama i ciljevima…Nije to baš lako i jednostavno, ali kad se zasuču rukavi ide - uz osmeh, dodaje Goran Gavrilović, rođeni Beograđanin, koji danas živi i radi u Zrenjaninu.