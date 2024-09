"MOJ VLADO GA JE POSLAO SA NEBA"! Otac Zvezdinog fudbalera koji preminuo na treningu "napravio" Mesija sa Marakane

Supertalentovani fudbaler Crvene zvezde Andrija Maksimović (17) ovih dana je glavna tema sportske javnosti, pre svega zbog činjenice da je perfektno odigrao 174. večiti derbi i bio jedan od najboljih igrača crveno-belih na terenu!

Foto arhiva VN

Ono što je malo poznato, a "Sportski žurnal" otkrio, ujedno ima i veliku simboliku, a to je da je mali Maksimović svoje prve fudbalske korake, zatim i školovanje, napravio kod oca nekadašnjeg fudbalera Zvezde koji je preminuo na treningu od posledica srčanog udara - Vladimira Vlade Dimitrijevića.

- Pa to je moj proizvod. Sa četiri i po godine Maksimović je došao do mene brate. To je moje dete, to sam ja negovao. Znaš kako sine pričam, Andriju je moj Vlado poslao sa neba, jer takav talenat niko drugi ne može drugačije da objasni – u dahu za "Sportski žurnal" otkriva Nedeljko, otac Vladimira Dimitrijevića nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde, koji je prerano preminuo.

- Andrija je došao kod mene, iako je tad bilo 12 škola fudbala za decu u Novom Pazaru. Čujte sad ovo, njemu je kuća na 30 metara od zapadne tribine stadiona Novog Pazara. I on je sve to ostavio i došao kod mene u Rašku. Kako drugačije da opravdam taj postupak, neko da ga je moj Vlado poslao sa neba. Andrija Maksimović je dar sa neba koji može u sto godina da se rodi.

Dimitrijević se seća i prvog dolaska u njegov klub malog, a sada već velikog Maksimovića.

- Kako da ne. Po dolasku prve reči Andrije ocu Mirku bile su tata ja odavde nikad neću da idem, a skoro da nije znao da priča, jer je krenuo da trenira sa četiri godine i nekoliko meseci. Siguran sam da je Andrija proveo osam nezaboravnih godina u OFK Vlada Dimitrijević i da je mnogo naučio. Koliko je bio značajan govori podatak da je za pola osvojenih pehara kluba direktno zaslužan.

FOTO: FK Crvena zvezda

Od malih nogu Maksimović nosi nadimak "Mesi".

- Gledajte kad je došao kod nas to je bila kopija Leo Mesija. Imam slike koje govore u prilog tome, duga frizura i svi su ga u Raškoj oslovljavali sa Mesi. Andrija je stvarno naš Mesi. Sad se podšišao i ne liči na sebe sa kraćom kosicom.

Podsećanja radi, Vladi Dimitrijeviću se predviđala velika budućnost na Marakani, bio je najbolji fudbalski prijatelj Nemanje Vidića s kojim je tada i igrao, ali se tog kobnog 1. oktobra 2001. godine srušio na treningu i preminuo na putu ka bolnici.

(Sportski žurnal)

