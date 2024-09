"OTERAĆE ME..." Rade Bogdanović opet digao Balkan na noge

Nekadašnji srpski fudbaler Rade Bogdanović, danas jedan od najcenjenijih stručnih analitičara, bio je gost na Simposaru, sarajevskom sportskom simpoziju koji je nedavno održan!

Foto Z. Jovanović Mačak

Jedan od najzanimljivijih panela bio je onaj sa naslovom "Uloga sportskih analitičara u modernom fudbalu i šta se to nalazi između objektivnosti i strasti", a Bogdanović je tom prilikom otkrio i kako se našao u ovom poslu.

- Slučajno sam dospeo na RTS, jer neko tog dana nije mogao da dođe, pa sus e setili mene. Jako puno vremena provodim gledajući utakmice i čitajući tekstove kako bih sklopio mozaik. O mnogim igračima znam puno, gde su i kako igrali, kakva im je porodična zaleđina. Cenim da sam jako studiozan i ako me pitate šta vidim, ja ću to i reći jer mi je tako sutra lakše stati pred ogledalo. Nemam nikakvih drugih namera osim da omogućim publici da gleda fudbal tako da primeti i detalje - rekao je Bogdanović i dodao:

- Najteže se nosim sa komšijom Perom koji ima 78 godina i zna sastave svih timova. Imao sam nekoliko poziva iz porodica nekih igrača koji bi im izneli razloge zašto se tom igraču nešto dogodilo na terenu. Taj razgovor bi krenuo ovako: "Pa gde pred dva miliona ljudi da ono kažeš?!" Na to bih ja: "Pa videli smo svi." Oni bi opet: "Ne bi videli da ti nisi rekao." Bilo je nekih napisa gđe guraju svoje poslovne partnere da me diskreditiraju, da sam za rijaliti i nešto slično. Ne odgovaram im jer sam debelo siguran u ono što govorim o sportistima, koji ipak žive dobre živote i to nije život pod pritiskom pod kakvim je 90 odsto stanovnika ove planete.

Rekao je Rade i jednu surovu istinu.

- Znam da će me kad-tad oterati i to mi ne gine. Govoriti toliko godina znači da moram nekome da zasmetam, no ja ću i dalje biti svoj.

