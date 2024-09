"OTAC NAS JE UČIO..." Reči Duleta Savića o "večitom derbiju" odzvanjaju

Nekadašnji igrač Crvene zvezde Dušan Savić izjavio je danas da večiti derbi mora da ostane praznik fudbala za Zvezdu i Partizan.

FOTO: N. Skenderija

Na početku je Savić rekao da izuzetno poštuje Partizan.

- Otac nas je učio da poštujemo Partizan kao najvećeg rivala. Mnogi moji najbolji prijatelji su navijači Partizana, što je za mene potpuno normalno. Kada sam došao u Zvezdu, to poštovanje se dodatno učvrstilo, jer je politika kluba bila da se Partizan kao najveći rival uvek poštuje. Sport je oblik prijateljstva i najlepšeg druženja, kroz koji pokazujete svoj talenat, kvalitet i poštovanje prema protivniku - dodao je Savić za K1.

On je istakao da je Zvezda sinoć zasluženo pobedila Partizan.

- Presrećan sam i čestitam svima na ovoj važnoj pobedi. U trenutku kada svi pričaju da je Zvezda bolja, a jeste, bilo je ključno to pokazati na terenu, i momci su to učinili na ubedljiv način - rekao je nekadašnji fudbaler Zvezde.

Ovo je bio najteži poraz "crno-belih" na svom terenu od Crvene zvezde u istoriji večitih derbija.

- Zvezda se juče pokazala na najbolji mogući način u pravom trenutku i to na JNA. Stevo Ostojić je 1968. godine postigao tri gola u pobedi Zvezde nad Partizanom (6:1), što je bio poslednji het-trik sve do sinoć, kada je to isto postigao Šerif Endiaje - naveo je nekadašnji fudbaler Zvezde.

Savić je podsetio na period kada su navijači obe ekipe zajedno išli na utakmice.

- To je bilo drugo vreme, ne samo u fudbalu, već i uopšte. Bilo je normalno da autobus navijača krene na utakmicu, a u njemu da budu i zvezdaši i partizanovci. Moj pokojni kum je navijao za Partizan, kao i cela njegova porodica. Verujem da će opet doći vremena kada će sve to biti normalno, kada se situacija u svetu, ali i kod nas smiri - naveo je Savić.

On je istakao da svi moraju da pokažu više poštovanja prema večitom derbiju.

- Derbi je praznik fudbala i za mene je uvek bio najvažniji dan u sezoni. Uvek sam ga doživljavao kao krsnu slavu - najradosniji dan za celu porodicu. Isto tako, i sada derbi mora da bude najvažniji i najsrećniji dan za dve porodice, Zvezdu i Partizan - rekao je Savić.

On je naveo da se Superliga Srbije svela na Zvezdu i Partizan.

- Povremeno iskoči Vojvodina, OFK Beograd druge godine, ili TSC, ali Liga se svela na dva večita rivala. Partizan je već nekoliko godina u krizi, a igrače koji su otišli u inostranstvo teško je vratiti. Bojim se da ćemo oko 2030. godine imati problem s reprezentativnim fudbalom, jer nam uzimaju najtalentovaniju decu od 17 ili 18 godina i odvode ih u inostrane klubove. To se ne dešava zato što neko to želi, već zato što klubovi moraju da pokriju budžet. Voditi jedan klub je skupa igračka, divim se ljudima koji su angažovani u tome - izjavio je nekadašnji fudbaler Zvezde.

Savić je naveo da su klubovi primorani da prodaju mladog igrača kako bi popunili budžet.

- To se dešava u svim klubovima, a posebno kod velikih. Mladi fudbaleri odlaze sa 18 ili 19 godina, ali oni ne mogu odmah da igraju u velikim ligama. Ne dobijaju šansu, a mi te pare moramo da iskoristimo za nešto drugo, jer navijači očekuju titulu, Kup, Evropu. Zbog toga kupujemo igrače iz inostranstva. Za pet godina nisam siguran da ćemo moći da sastavimo kvalitetnu reprezentaciju, jer su najbolji talenti otišli, a tamo ne igraju - istakao je Savić.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su u ponedeljak na stadionu u Humskoj ekipu Partizana s rezultatom 4:0 u 174. večitom derbiju.

