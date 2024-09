"NE DIŽIMO NA NIVO RATA" Milojević osudio napad na Stanojevića

FUDBALERI Crvene zvezde savladali su Partizan u devetom kolu Superlige Srbije rezultatom 4:0, a novinarima se nakon susreta obratio Vladan Milojević koji je izneo svoje utiske.

FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

Trener Crvene zvezde na početku razgovora sa novinarima analizirao je duel.

- Dobro smo odigrali utakmicu. Nismo imali vremena da se pripremimo. Cilj nam je bio da kontrolišemo meč, da dominiramo u posedu i nađemo slabe tačke Partizana. Posle prvog gola, kada igrate derbi posle prvog gola, ekipa protivnička mora da se otvori. Došao nam je pogodak u pravo vreme, potom smo rutinski kontrolisali meč. Zaslužena pobeda, da li je razlika velika, ne bih da ulazim u to. Posle pražnjenja, fizičkog i psihološkog... Nije lako ovde igrati, pohvalio bih ponašanje igrača Partizana. Bili su korektni, utakmica se završila kako se završila. Život teče dalje, počeo je Vladan Milojević.

Upitan je da prokomentariše igru mladih fudbalera.

- Imamo dosta mladih igrača, to je dobro po nas, posebno je dobro što naš tim igra Ligu šampiona mladih, prestižno takmičenje. Zbog toga imamo jasniju sliku o mladim igračima. Mali Mesi (Andrija Maksimović prim. aut) je izrazito talentovan. Rekao sam danas, "on nije dobio šansu zato što ima 17 godina, već ponašanjem i zalaganjem". U stalnoj sam komunikaciji sa trenerima Grafičara. Nikada ne znate kada igrate u velikom klubu kada ćete dobiti šansu. Treba pohvaliti i Jegora Pruceva, izuzetno dete i igrač. Imam dosta talentovanih mladih fudbalera, moram da naglasim i ulogu starijih igrača koji prenose svoje znanje na njih. Čestitke Mesiju, ali čestitam svima, od kapitena Spajića do svih koji su mu pomogli da se razvijaju mladi fudbaleri Zvezde.

Prokomentarisao je i razliku na tabeli.

- Partizan je jedan od najozbiljnijih kandidata za titulu. Ne mislim to ironično. Veliki je to klub. Naći će svoj put. Derbi utakmice donose prestiž i želju, posebno što je ova pobeda došla posle mnogo godina u Humskoj. Imali smo želju da pobedimo kao i uvek. Danas je sve išlo na našu vodenicu, ima još mnogo da se igra, tek je septembar, videćemo, to što sam danas prokomentarisao, ima mnogo dobrih ekipa. OFK Beograd, Radnički, TSC će da se vrati. Mnogo je interesantnije i jače prvenstvo nego što je bilo prošle godine.

Novinari su zatražili komentar Milojevića o povredi Aleksandra Stanojevića.

- To je ružno. Saletu želim sve najbolje. Ne šaljemo lepu sliku. Ne treba ovo dizati na nivo rata. Ovo je fudbal, igramo, pobedili smo. Sportski je da oni nama i mi njima čestitamo. Takve stvari su ružne i ne treba da se dešavaju. Bio sam u svlačionici i nisam upoznat šta se dogodilo.

Prokomentarisao je i igru Radeta Krunića i razliku na tabeli.

- Jednom sam prokomentarisao, ajde da razjasnim. Još jednom ću da kažem. Partizan je igrao sa Dinamom iz Kijeva koji je ekipa za Ligu šampiona, Kao i Gent. Mi igramo Ligu šampiona, kvalifikovali smo se, to je veliki benefit za Zvezdu. Mi igramo protiv Benfike, dešavaju se ta dva gola. Znate li šta je Benfika, Inter, Milan, Barselona, Štutgart? Rade Krunić je došao i ovo mu je druga utakmica. Dobili smo Silasa i Krunića koji će utakmicu po utakmicu da napreduju. Partizan ima dobre igrače i trenera, ovo je bila zahtevna utakmica. Mislim da je Lugano na produžecima dobio, nesrećno su izgubili. Nemojte da gledamo neke stvari. Rade Krunić je kvalitetan i pomoći će nam, ja kao trener imam strpljenja. Ja sam vojnik kluba. Niti sam ja neko i ništa, niti je bitno da li je ovo najubedljivija ili najdraža pobeda. Ja sam šraf u mašineriji.

Piter Olajinka igrao je prvo poluvreme na levom krilu, a drugo na desnom...

- Mimović se povredio, Rodić nije fizički spreman. Piter Olajinka je celom stručnom štabu i svima nama zahvalan. Rekao je gde god da me stavite daću maksimum. Ponosan sam na to. Odigrao je fenomenalno, kao i protiv Benfike. Imao je toliko prodora, na kraju je ispalo da on nije dobar. Ne razumem kako ljudi gledaju fudbal i određuju ko je dobar, ko loš. Imao sam dosta poverenja u njega, odigrao je utakmicu na visokom nivou, rekao je Milojević.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.