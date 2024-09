FRANCUZ NAGRAĐEN ZA DOBRE IGRE: Ferlan Medni produžio ugovor sa Real Madridom

FRANCUSKI fudbaler Ferlan Mendi produžio je ugovor sa Realom, izjavio je ovog ponedeljka trener madridskog kluba Karlo Anćeloti.

FOTO: Tanjug/AP

Njegov doskorašnji ugovor je trajao do 2025. godine, a italijanski stručnjak nije objavio detalje novog, no španski mediji tvrde da je 29-godišnjak produžio saradnju sa "kraljevićima" do juna 2027. godine.

- Veoma smo srećni sa njim, produžio je ugovor i radi veoma dobro. Kao što sam ranije govorio, nivo odbrane mu je veoma visok - izjavio je Anćeloti, a njegove reči preneo je Real na svom zvaničnom sajtu.

Mendi je u redove aktuelnog šampiona Evrope stigao 2019. godine iz Liona, a za madridski klub odigrao je 176 utakmica i postigao je šest golova.

Za reprezentaciju Francuske nastupio je na 10 mečeva.

