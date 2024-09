''PARTIZAN ĆE POBEDITI U DERBIJU!'' Bivši fudbaler crveno i crno-belih prognozirao najveći meč u Srbiji

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i Partizana, Milko Đurovski, prognozirao je ishod večitog derbija koji je na programu u ponedeljak u 19 časova.

Foto: M.Vukadinović

- Mislim da će Partizan da pobedi Zvezdu u derbiju. Oba kluba su brend i derbi je posebna utakmica, nebitno da li je neko od rivala prvi ili poslednji. Smatram da Partizan može da pobedi i da mu je to dobra prilika da se vrati u život. Oduvek navijam za Zvezdu, ali volim i Partizan. Dok sam bio u Zvezdi, nisam voleo crno-bele, jer to je logično, Ali, u Humskoj sam proveo četiri godine i bilo mi je fenomenalno. Sada smatram da će Partizan pobediti i to ćete videti u ponedeljak - rekao je Đurovski za "Informer".

Priznao je nekadašnji napadač Zvezde i Partizana da nije najsrećniji onime što vidi na obe strane Topčiderskog brda.

- Neko je izjavio da je ovo najbolji Zvezdin tim od Barija. Uopšte se ne slažem sa tim. Recimo, tadašnji tim je građen godinama, dovedeni su Prosinečki, Savićević i ostali. U Zvezdi je problem što su većina igrača stranci. Malo je naših igrača. Stranci ne znaju šta je derbi, oni igraju jer su plaćeni. Partizan ima drugi problem. Ne mogu da shvatim da godinama imaju problem samim sa sobom. Nije mi jasno što u oba kluba dolaze stalno isti treneri, kao da drugi ne postoje. Ipak, sve to na terenu u ponedeljak neće igrati nikakvu ulogu - rekao je Milko.

Utakmica između Partizana i Crvene zvezde na programu je u ponedeljak od 19:00 časova na stadionu ''parnog valjka''.

BONUS VIDEO: SPEKTAKL U NOVOM PAZARU: Predstavljen Adem Ljajić

