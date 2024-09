SADA JE SVE OTKRIVENO! Dušan Tadić okupio saigrače i rekao da ne slušaju trenera

Dušan Tadić, bivši kapiten reprezentacije Srbije, ostavio je neizbrisiv trag u engleskom klubu u Sautemptonu, ali i Ajaksu, gde je postao miljenik navijača.

Instagram Ajaks

Međutim, njegov nekadašnji saigrač iz Sautemptona, irski napadač Šejn Long, otkrio je neočekivanu anegdotu koja osvetljava Tadićevu ulogu u timu "svetaca".

- Jednom prilikom, imali smo trenera koji je tražio da napadači prate bekove i vraćaju se nazad, ali to jednostavno nije funkcionisalo. Tadić nas je okupio pre utakmice i rekao: 'Igrajmo po našem, 4-3-3, to je naš stil.' Uradili smo to na terenu, a trener to nije ni primetio - prisetio se Long uz osmeh.

Tadić je u Sautempton stigao 2014. godine, zajedno sa Longom, kao prvo pojačanje legendarnog Ronalda Kumana. Tokom četiri godine u klubu odigrao je 134 utakmice i postigao 21 gol, a potom je prešao u Ajaks, gde je nastavio da briljira i osvajao je brojne trofeje. Sada je član Fenerbahčea.

Što se tiče reprezentacije Srbije, Tadić je pravi rekorder sa 111 nastupa i 23 gola. Ipak, nakon Evropskog prvenstva u Sloveniji, došlo je do sukoba sa selektorom Draganom Stojkovićem, što je rezultiralo njegovim povlačenjem iz reprezentacije.

Ova ispovest Šejna Longa samo je još jedan dokaz o Tadićevoj strasti prema fudbalu i spremnosti da preuzme odgovornost na terenu, čak i kada to znači suprotstavljanje trenerskim zamislima!

