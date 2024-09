"BENFIKA JE VELIKI KLUB, ALI OČEKUJEM POBEDU": Zvezdan Terzić pred meč prvog kola Lige šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju u četvrtak od 18.45 časova ekipu Benfiku na stadionu "Rajko Mitić", u meču prvog kola Lige šampiona.

FOTO: FK Crvena zvezda

Generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić rekao je da je Benfika veliki klub, ali da očekuje da "crveno-beli" pobede u sutrašnjoj utakmici.

Terzić je gostujući u emisiji "Oko" na Radio-televiziji Srbije rekao da će navijači Zvezde biti zadovoljni izdanjem ekipe na sutrašnjoj utakmici.

- Fokusirani smo da damo svoj maksimum sutra, Benfika je veliki klub, ne pretimo, ali imamo dobar tim i trenera koji zna da igra na rezultat. Benfika ima bolji tim od Crvene zvezde, ne pobeđuje uvek bolji, na talasu podrške naših navijača očekujemo da pobedimo. Videli smo da Milan povede kod kuće protiv Liverpula, pa izgubi 3:1. Trebaće mnogo sreće, ali mi se pitamo, sve zavisi od nas. Zvezda nije imala bolji tim od Barija 1991. godine do danas, imamo šta da ponudimo u sutrašnjoj utakmici, sigurno da će naši navijači biti zadovoljni - rekao je Terzić u emisiji "Oko" na RTS-u.

FOTO: FK Crvena zvezda

On je rekao da Zvezda ima šansu da izbori plasman među 24 ekipe i nastavi takmičenje u Ligi šampiona.

- Uvek je prva utakmica najbitnija, bilo bi važno da uzemo bod ili tri boda. Matematičkom formulom se došlo do toga da osam bodova znači plasman u 24 ekipe. Poslednju utakmicu igramo sa Jang Bojsom, tu treba da tražimo svoju šansu da dođemo do osam ili devet bodova i izborimo istorijski plasman Crvene zvezde u ovom formatu - rekao je Terzić.

Terzić je pohvalio novi format Lige šampiona, u kojem će svi klubovi igrati osam utakmica protiv osam različitih protivnika.

- Tek sada, sa ove vremenske distance vidimo koliko je bio prost onaj prethodni sistem Lige šampiona. Tek sada vidimo da je ovo prava Liga šampiona. Pravi se jedinstvena tabela od 36 klubova. Mnogim ljubiteljima fudbala je bilo nejasno kako će to sve izgledati, ko sa kim igra. Do samog žreba mnogi su me zapitkivali da li je ovo grupa ili nije grupa. Ljudi nisu mogli da shvate ako Zvezda igra protiv Intera, Milana i Barselone, da Jang bojs ili Benfika ne igraju protiv njih - rekao je Terzić.

Generalini direktor Zvezde je ocenio da su svi protivnici Crvene zvezde u Ligi šampiona veliki klubovi i odlični timovi.

- Bez obzira na težinu protivnika, drago mi je što smo dobili velike klubove. Dobili smo šampione i vicešampione velikih evropskih sila - Nemačke, Francuske, Italije, Holandije, Portugalije. U mojoj eri nikada nismo imali bolji i kvalitetniji tim. Mnogo očekujemo, ali treba biti oprezan, uz uvažavanje velikih klubova protiv kojih igramo. Mislim da Zvezda može mnogo više nego svih prethodnih sezona - rekao je Terzić.

FOTO: FK Crvena zvezda

On je rekao da je Zvezda iskoristila to što je Silas imao sukob sa trenerom Štutgarta.

- Imao je velike ponude iz Premijer lige. Štutgart je sve to odbio. Po svim parametrima, igrač kao Silas nikada nije došao u Crvenu zvezdu. Prelazni rok je završen svuda u Evropi, a on je dečko hteo da igra, da nađe klub i novu sredinu i mogao je to samo u Srbiji ili Turskoj. Pregovarali smo dobro, održali smo video-poziv sa njim, predočili smo mu sve prednosti Crvene zvezde. Osetio je neko poverenje kod nas i prelomio da hoće u Zvezdu - objasnio je Terzić.

Generalni direktor Zvezde je poručio da bi voleo da u klubu budu svi najbolji srpski igrači i reprezentativci, ali da ima objektivnih okolnosti zbog kojih to nije moguće.

- Nama su možda i najskuplji srpski igrači koje želimo da dovedemo. Vidite gde igraju i za koje plate u Milanu ili Juventusu. Crvena zvezda definitivno u ovom trenutku ne može to da isprati. Najveća plata koju možemo da damo je milion i 250 hiljada evra. To nam je sada gornja granica i godišnja plata najplaćenijeg fudbalera. Kao klub ćemo da rastemo i sigurno ćemo dovoditi sve bolje igrače i plaćaćemo sve više. Neće proći mnogo pre nego što Crvena zvezda počne da plaća po dva ili dva i po miliona evra najbolje igrače - dodao je Terzić.

