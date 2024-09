NEKA IVANIĆ BUDE HEROJ: Rajko Janjanin za "Novosti" pred meč Zvezde sa Benfikom

DATUM 19. septembar 1984, Crvena zvezda - Benfika na "Marakani". Portugalci vode 2:0, ali onda na scenu stupa Rajko Janjanin i het-trikom donosi domaćinu pobedu (3:2). Isti dan, isto mesto, isti protivnici, četiri decenije kasnije... Zvezda i Benfika simbolično obeležavaju 40 leta od svog prvog susreta, a "revanš" (sutra, 18.45) će iznedriti nove heroje. Ako pitate čoveka koji je u solo režiji režirao trijumf nad "orlovima" koji se i danas pamti, ko je novi junak, jedno ime izdvaja.

FOTO: Privatna arhiva

- Nek bude bilo ko, ali meni se sviđa Mirko Ivanić. Mislio sam da će otići negde iz Zvezde, ali je ostao. Možda on. Ne verujem da će neko dati tri gola kao ja 1984, mada to se u fudbalu nikada ne zna. Nisam ni ja verovao da ću postići het-trik (smeh) pa se dogodilo. Svakako bih voleo da Ivanić da tri gola. Ali, bila bi velika pobeda i 1:0, ali ovo sa 3:2 da se ponovi... Ko zna... Isti je dan, možda bude isti rezultat. Dobro je to i da se podsete ovi igrači da ako bude gubila Zvezda na poluvremenu da se može preokrenuti - kaže Janjanin (67) u telefonskom razgovoru za "Novosti" iz svojih Karlovaca i dodaje da će sutra biti u Beogradu i bodriti crveno-bele.

Ne blede sećanja čuvenog asa na taj 19. septembar, iako je Zvezda zbog poraza u revanšu (0:2) morala već na prvom stepeniku da se oprosti od Kupa evropskih šampiona.

- Pamtim, naravno, gledam snimke, ima i na "Jutjubu". Lepo je setiti se, naročito ambijenta i zadovoljnih ljudi na stadionu. Nismo mi bili najbolja Zvezdina generacija, ali je to bila velika ekipa, koja je uz publiku mogla da napravi nešto. Na "Marakani" je teško svakom gostu, atmosfera ti daje snagu za pobede nad snažnijim ekipama. Govorili smo "Zvezda je to" kada savladamo nekog velikana.

Tri pogotka, dva iz penala i jedan na asistenciju Miloša Šestića, stigla su nakon ulaska sa klupe umesto Milana Jankovića.

- Sećam se i tih golova, ekipe Benfike koja je igrala dobro, naših šansi i za 4:2. Ne zaboravljam ni penale, ni golmana Benta, koji je kasnije preminuo mlad. Imala je i Benfika odlične igrače, kao i sad. Biće teško Zvezdi, nadamo se istom rezultatu i pobedi, ali videćemo.

Četiri boda u tri kola... PRATI Rajko sa pažnjom klub za koji je odigrao 143 utakmice i postigao 33 pogotka. - Ulazak u Ligu šampiona je veliki uspeh, a mali je minus što se svake godine menja dosta igrača i stranaca. Mislim da bi ove sezone svi bili zadovoljni pobedom, porazom i nerešenim u prva tri kola. Četiri boda bi dala veliku šansu da se ide dalje - ističe Janjanin.

Gotovo fotografskim pamćenjem čuveni golgeter "crta" akciju kod trećeg pogotka. Podsetili smo ga i da bi neko u toj situaciji gađao i drugu stativu.

- Ne bi svi tako šutnuli, ja sam smireno, po zemlji, lagano. Može da se desi da se nagneš nazad, jer ide povratna ili da gađaš u drugi ćošak. Što se kaže, vratio sam golmana, ali je ispalo dobro, uz samu stativu.

Slaže se da su Portugalci favoriti, ali poručuje i da ne treba baš ni zazirati od Benfike.

- Odlična su ekipa, mnogo su mi se sviđali kada je trener bio Rodžer Šmit, ali on je otišao i tu vidim Zvezdinu šansu. Gledao sam ih neki dan, dobri su tehnički, igraju brz fudbal. Pozadi je dobar Otamendi, Di Marija i u poznim godinama ima fantastična rešenja, sad je dao sjajan gol u prvenstvu. Biće teško, ali nisu toliko jaki da Zvezda ne može do pozitivnog rezultata. Ipak, mora da se odigra baš dobro - podvlači Janjanin, koji je igrao za Zvezdu od 1980. do 1984. i osvojio četiri trofeja.

