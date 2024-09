"HVALA DRŽAVI!" Trener Zvezde Vladan Milojević pred meč sa Benfikom u Ligi šampiona ukazao na jako bitne stvari

FK Crvena zvezda i Benfika igraju u 1. kolu Lige šampiona, a pred taj meč prilično interesantnu konferenciju za štampu održao je šef stručnog štaba domaćih Vladan Milojević.

"Hvala državi što nam omogućava da budemo konkurentni"

Ne plaši se Milojević poraza od moćnog rivala. Ne razmišlja u tom smeru.

- Pitali ste me, vi novinari, i pred meč sa Liverpulom (koji je Zvezda dobila na Marakani golovima Milana Pavkova) da li sam se uplašio jer je Maribor izgubio 7:0 od njih. Ne gledam u tom pravcu. Pa šta i da izgubimo? Hoćemo da igramo fudbal i da uživamo. Mi jesmo mala zemlja koja je u elitnom takmičenju. Nije to senzacija i nije uspeh Vladana Milojevića, već Crvene zvezde kao bivšeg evropskog prvaka. Mi tek sad vidimo koliko kaskamo glede sporta. Gledam stadione, divni su, tri stadiona je država napravila. Nije ni "Alijanc arena" tek tako napravljena, potrebna je bila pomoć. Hvala državi što nam omogućava da budemo konkurentni. Mogu i ja vama da pričam o budžetima i da postavim kontrapitanje, ali ne gledam to tako i ne želim da izlazim iz okvira sporta. Nije ovo borba Davida protiv Golijata, već nas očekuje lepa utakmica protiv velikana. Znam dosta o Benfiki, pričao sam sa (Ljubomirom) Fejsom koga svi dobro znate, ostavio je trag u Portugalu. Dolazi nam u goste veliki, trofejni klub, i ne smemo da se plašimo. Moramo da budemo hrabri, da se borimo, da budemo sportisti. Videćemo na kraju šta i kako, ali moramo da budemo iskreni prema sebi. Sitnica će da odluči: aut, prekid, faul - istakao je Milojević.

Recimo, na temu novog formata Lige šampiona, u kome učestvuje 38 timova, među kojima je i klub s Marakane.

"Srbija je mala zemlja, ali..."

- Novi format podiže fudbal na drugi nivo. Svesni smo da je fudbal industrija. Srbija je mala zemlja koja je svašta prošla prethodnih decenija, i protivnici će nam uglavnom dolaziti iz razvijenijih država. Tamo su velika ulaganja u fudbal. U Engleskoj je fudbal možda i treća grana privrede. Nas to ne treba da zanima, iako je činjenica da je to tako, jer smo mi sportisti i hoćemo da se takmičimo. Imamo strast i navijače, a Marakana je poznata ne samo u Evropi, već i u svetu. Meni kao Zvezdinom detetu je izuzetno drago što mogu da igram u takvom ambijentu. Imamo naše navijače koji nas podržavaju. Ima naravno navijača i u Evropi, ali sa ovom emocijom ništa ne može da se poredi.

"Popravlja se infrastruktura u Srbiji, veći su budžeti drugih srpskih klubova..."

Nastavio je Milojević da govori o kvalitetima Benfike.

- Ne mogu o taktici da govorim, barem njihovoj, ali sam siguran da im ne pravi razliku da li su domaćini ili gosti. Imaju svoj plan, a danas je takva era da je teško iznenaditi bilo koga. Mi smo ekipa koja dobro radi, na fizičkom planu smo dobri, a što se intenziteta tiče, veći je svakako u Evropi nego u Superligi. Pohvalno je što je ove sezone naša liga kvalitetnija, od infrastrukture, boljih igrača, većih budžeta ostalih klubova, što znači i nama. Mi igramo domaću ligu, znači nam da su nam rivali što bolji protivnici - istakao je Zvezdin strateg.

Podsetimo, meč Crvena zvezda - Benfika na programu je u četvrtak, od 18.45, i možete ga uživo pratiti i uz prenos na portalu "Novosti".

