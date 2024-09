"NE TREBA PREVIŠE KRITIKOVATI!" Piksi posle Danska - Srbija: Pa, nije nama cilj da igramo finale!

FUDBALSKA reprezentacija Srbije poražena je od Danske 2:0, a nakon meča Dragan Stojković Piksi otvorio je dušu pred kamerama.

- Znamo da smo imali kadrovske probleme. Znali smo da će biti teško igrati na fizičkom planu. Momci su dali sve od sebe, videlo se da nemaju svežine. U tri dana odigrati dve teške i zahtevne utakmice nije lako. Prvo poluvreme smo igrali u egalu. Nisam primetio ni jednu ozbiljnu šansu kod njih ili raspad sistema što bi se reklo. Bio sam siguran da će biti 0:0 u prvom poluvremenu, možda bi potom drugo poluvreme bilo drugačije. Uz nekoliko izmena, VAR soba je odlučila protiv nas, ali moramo da poštujemo to. U drugom polvuremenu videla se nadmoć koja je bila na strani Danske, ne treba previše kritikovati. Krenuli smo ovaj ciklus jednim bodom protiv Španije. Čekamo rivale, i Dansku i Švajcarsku kod kuće pa ćemo videti, rekao je Stojković, pa dodao:

- Ako poredimo Dansku sa nama videćete individualni kvalitet koji je na njihovoj strani, treba biti pošten i to reći. Oni su kompletna ekipa nemaju problema što se tiče sastava, klupe. Pored ovih koji nisu došli, imali smo trojicu koji su bili pa su otišli. To nam pravi problem. Poulsen je postigao prelep gol, to je lepo videti, nažalost protiv nas.

Upitan je Stojković o sastavu za naredne mečeve.

- O timu, videćemo. Imamo još mesec dana videćemo na koje igrače možemo da računamo. Ne razmišljamo da ćemo igrati finale, to nije neki cilj. U oktobru ćemo možda imati malo izmenjen sastav.

Još jednom je pohvalio rivala.

- Treba napraviti dobru analizu. Danska je zasluženo pobedila, upravo sam se bojao tog nedostatka svežine. Kada smo ustali u pet sati, imali dug put, treba se regenerisati, a igrate sa Danskom koja je odličan tim, poručio je Dragan Stojković Piksi.

