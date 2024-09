PIKSI POSLAO OŠTRU PORUKU: Neka dođu kao Mijatović, a ne samo da pametuju

DRAGAN Stojković Piksi se oglasio dan nakon remija protiv Španije, on je govorio za zvanični sajt Fudbalskog saveza Srbije.

Prvo je govorio o poseti Predraga Mijatovića FSS.

- On je pre svega ljudska gromada i srećan sam da smo dobri prijatelji. Poenta života je u tome da negujete i čuvate prijateljstva, jer nije lako imati prijatelja u ovim vremenima. Jako mi je drago što je došao, posetio nas, da smo pričali, razmenili mišljenja i mislim da je to jako pozitivna stvar. On je uvek dobrodošao, naravno, ako budem ja selektor ovde. Može da dođe kada god poželi, rekao je Stojković i dodao:

- Voleo bih i da dođu druge fudbalske gromade, oni koji su istinski ostavili trag, a ne oni koje je neko zvao, postavio, pa vam pametuju i govore gluposti. Važno je imati ljude takvog kova kraj sebe i osetiti njihovu podršku.

Sledi utakmica protiv Danske, reprezentacije sa kojom su "orlovi" igrali na Evropskom prvenstvu.

- Tešku utakmicu smo odigrali u Nemačkoj, teška utakmica, dobri igrači imaju fizički izuzetno raspoloženi kao i uvek, ne treba sumnjati da će tako nešto slično, ako ne isto, čekati u Kopenhagenu. Tako da danas ćemo i po planu i programu je planirano da se pogleda pre svega sinoćna utakmica koju su odigrali, da uporedimo sastave od onoga što je bilo u Nemačko. Ne verujem da će se nešto menjati u smislu sistema i taktike, biće to jedna zahtevna utakmica, koja će biti puna jednog jakog ritma, moramo biti spremni na to i mislim da ćemo biti. Mi smo u Nemačkoj bili u jednom sastavu, da nam je neko to rekao pre dva meseca da će biti ovako, to niko ne bi verovao. Moja procena je bila takva i uspeo sam da zadržim fokus i tu koncentraciju potrebnu da donesem neke dobre odluke po pitanju tima, a nije bilo lako. To svi znate. Nije bilo lako za tako nešto zbog mnogih stvari koje su se dešavale i desile. Idemo da odigramo jednu dobru utakmicu, bez ikakvog straha. Tako da, svako će imati šansu da dobije i treba da iskoristi.

Osvrnuo se i na okupljanje bez šestorice standardnih u prethodnom periodu.

- Svaki početak je težak, ovo je prvi put da se u ‘A’ diviziji našla naša reprezentacija. I pored dosta problema uspeli smo da odigramo ravnopravno protiv šampiona Evrope, koji je pre dva meseca pokazao moć. Jako sam zadovoljan. I igračima je stalo, ne samo da pruže otpor, već i da zaprete, da budu u stanju da kreiramo šanse za postizanje gola. To govori da nema perfektne ekipe i da svaki tim ima mane. Jako je važno da su igrači pokazali karakteristiku, a mogao bih da je nazovem ‘solidarnost’. Upravo nas je solidarnost na terenu dovela do činjenice da smo izgledali i bili jako kompaktni, pogotovo poslednja linija odbrane. I linija ispred njih. Da su igrači shvatili potpuno taktičku pripremu za utakmicu protiv najjače selekcije u Evropi“, rekao je Selektor i istakao jedan detalj sa utakmice – grešku debitanta Jan-Karla Simića i požrtvovanu reakciju Marka Grujića potom.

Govorio je i o brzini Veljka Birmančevića.

- To je negde i u strategiji našoj i bilo. Mi smo znali, znali ste svi vi, a pogotovo mi, da je reprezentacija Španije reprezentacija broj 1 u svetu po procentu u posedu lopte. Znači posed od njihova je jednostavno neverovatna i to je njihov stil igre i imaju taj kvalitet za tako nešto. I to sve ekipe znaju, od ovih najvećih do onih najmanjih. Tako da svesno smo odigrali onako kako smo odigrali, svesno pripustili to. Ali sa druge strane smo isto znali da u momentu kada se oduzme lopte ili kada se izgubi njihov pas u našu korist da moramo jednostavno biti izuzetno spremni da reagujemo, a to su upravo ti neki kontranapadi ili brzi napadi po stranama gde smo imali raspoložene igrače. I pomenuli ste Brmančevića, on je bio igrač koji je pokrivao celu levu stranu, pričao je i nastavio:

- I u tim fazama napada delao je zaista onako kako treba, koristio je pametno svoju brzinu. Tako da nijednom protivniku nije baš prijatno da ima za protivnika jednog takvog igrača sa tim brzinskim karakteristikama. Ono što mi je drago negde u Nemačkoj, na Evropskom prvenstvu, čini mi se da smo bili dosta spori. Pogotovo u tom napadačkom smislu. A da smo sada došli u jednu kontrasituaciju, a to je da kako možemo da budemo brzi. I to me raduje, raduje me ta brzina, raduje me ta probojnost, raduje me ta hrabrost da se ide do kraja. I drago mi je, drago mi je zbog tih momaka na kraju krajeva da su iskoristili šansu i da su se predstavili srpskoj javnosti u jednom lepom svetlu.

