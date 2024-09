"IMAO JE TEŠKO DETINJSTVO, TREBA MU PAŽNJA!" Baždarević o Zvezdinom pojačanju: Silas je bolji kao napadač nego krilo

CRVENA zvezda dovela je jedno od najzvučnijih pojačanja u domaćem fudbalu, poslednjeg dana licenciranja igrača za Ligu šampiona u redove srpskog prvaka stigao je Silas Mvumpa. Reprezentativac Demokratske Republike Kongo procenjen je na 10.000.000 evra, upravo za toliko mogu da ga otkupe crveno-beli. O novom pojačanju kluba kluba iz Ljutice Bogdana govorio je njegov nekadašnji trener Mehmed Baždarević.

Baždarević važi za jednog od najzaslužnijih za uspon pomenutog fudbalera Štutgarta, bosanski trener predvodio ga je u drugoligašu Parizu, a u razgovoru za "Mocart sport" govorio je o novoj akviziciji Zvezde.

- Kada sam gledao drugu ekipu Pariza, odmah sam ga primetio. Na prvu je odskakao po fizičkoj spremi. Veoma brz i snažan. Međutim, tadašnji čelnici kluba nisu bili baš oduševljeni idejom da ga prebacim u prvi tim, ali sam bio istrajan. Mislim da je u prvoj utakmici, kada je ušao sa klupe, dobio crveni karton. Tada mi je uprava likovala zbog moje odluke, ali to isključenje se dogodilo samo zato što je imao preveliku želju da se dokaže. Već u narednoj utakmici igrao je od prvog minuta i bukvalno je sam pobedio Okser. Tada smo shvatili da smo napravili pravi potez, prisetio se Baždarević i dodao:

- Pazite, on je imao vrlo teško detinjstvo. Bio je sam, živeo je kao podstanar. Vrlo je miran, odgovoran i poslušan. Videlo se da želi da uspe, jer je vrlo često prvi dolazio na trening, a poslednji odlazio. Individualno je radio sa loptom i nikada nije napravio niti jedan jedini problem. On je igrač kog morate negovati. Teško detinjstvo i sve ono kroz šta je prošao znači da njemu treba pažnja i da vidi da ga poštujete. Ako Zvezda u tome uspe, napravila je odličan posao.

Otkrio je Baždarević i jednu anegdotu o novajliji Zvezde.

- Često mu se dešavalo da se kliza na terenu i kada smo ga pitali o čemu se radi, sramežljivo je rekao da su to jedine kopačke koje ima. Odveo sam ga da mu kupim nove, koje god sam izabere, i on je to znao da ceni.

Silas i Baždarević sarađivali su u sezoni 2018/2019, koju je novi fudbaler Crvene zvezde završio sa 11 golova u dresu Pariza. Već sledećeg leta prodat je Štutgartu za 8.000.000 evra.

- On je neverovatno fizički dominantan igrač. Kod mene je igrao centralnog napadača i voleo je to da igra. Odličan je kad ima prostor ispred sebe i to voli. Prvi korak mu je fantastičan i kada povuče loptu nekih 20-30 metara nemoguće ga je zaustaviti. Znam da je u nekim utakmicama igrao i krilo, ali mislim da to nije to. Ono što mu je bila mana, to je da nije bio staložen i miran u situacijama kada treba da bude. U nekim prilikama bi od silne želje požurio i loše reagovao. Međutim, vidim da je u tome napredovao, jer je igrao odlično u Štutgartu, istakao je Baždarević u razgovoru za "Mocart sport".

