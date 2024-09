SPREMA SE HAOS NA "MARAKANI"! Ceo region bruji od dolasku hrvatskih navijača u Beograd

Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su ponovo veliki uspeh plasmanom u Ligu šampiona, a prvi meč očekuje crveno-bele na Marakani već 19. septembra.

M. Vukadinović

Tada će aktuelni srpski šampion ugostiti ekipu Benfike na najvećem srpskom stadionu, a osim fudbalske strane, biće "vatreno" i sa navijačke. Razlog za to, jeste navijačka grupa iz Lisabona, "No Name Boys", koja važi za jednu od najvatrenijih i najaktivnijih u Portugalu, ali i za "bratsku" grupu navijača Hajduka - "Torcide Split".

Samim tim, moglo bi se desiti da po prvi put od 1991. godine, pripadnici Torcide dođu u Beograd, i to na Marakanu.

- Upravo juče moj je prijatelj razgovarao s prijateljem iz "Torcide", mislim da će ići s nama u Beograd na utakmicu Lige šampiona s Crvenom zvezdom. Biće to vruć dan u Srbiji – rekao je za hrvatske Sportske novosti jedan od zaposlenih u Benfiki koji je insistirao da ostane anoniman, pa dodao:

- Očekujem da ćemo se sastati s navijačima Hajduka i da će da budu s nama u Beogradu. Mislim da hoćemo. Oni su nam prijatelji od devedesetih godina, od nesreće u kojoj su tri naša člana izgubila život. Veliki prijatelji.

FOTO: Profimedia

Moguće je, dakle, da na stadionu "Rajko Mitić" pored zastava navijačke grupe Benfike "No Name Boys" osvanu i transparenti "Torcide". Nema sumnje da to ne bi pošlo bez reakcije delija. Međutim, Portugalci se prave naivni.

- Na utakmici s Crvenom zvezdom ne očekujem ništa drugo nego sportsko navijanje u sportskoj atmosferi. Mi se za to zalažemo. Čuo sam da su srpski i hrvatski mediji već pisali o tome, da pominju moguće incidente, ne sviđa mi se da se to tako najavljuje, ali šta je tu je - kaže isti izvor.

Sve u svemu i da se pojave pojedini navijači Hajduka teško da bi smeli razviti transparent "Torcida" jer onda bi ispao neviđeni haos na Marakani.

