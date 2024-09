OZBILJAN PRELAZNI ROK: Terzić i Marin pokazali da se Zvezda ne šali, pojačanja daju nadu u evropski iskorak crveno-belih

Fudbaleri Crvene zvezde će još jednom igrati u grupnoj fazi Lige šampiona. Doduše, pisaće istoriju kao jedan od pionira elitnog evropskog takmičenja u novom formatu.

Nova sezona, a jedna stvar je sada već konstantna - Srbija ima predstavnika u Ligi šampiona.

Povratak Vladana Milojevića na klupu naterao je upravu na čelu sa Zvezdanom Terzićem da zasuče rukave i napravi sjajan prelazni rok kako bi crveno-beli u evropskoj jeseni (i zimi) uspeli da naprave korak dalje, a to je proleće u Ligi šampiona.

Ozbiljno je pristupila i skauting služba na čelu sa Markom Marinom, dovedeni su kvalitetni fudbaleri, a ono što posebno može da raduje navijače Crvene zvezde jeste činjenica da većina stranaca ima pravo nastupa i u domaćem prvenstvu s obzirom na to da se radi o igračima sa dvojnim državljanstvima, te da većina ima pasoš Evropske unije i ne vode se kao stranci, što će svakako biti prednost Zvezde u odnosu na rivale.

Prvi operativac kluba Zvezdan Terzić oduševio je navijače tako što je u smiraj prelaznog roka doveo trojicu fudbalera. Stigli su Nemanja Radonjić, iz Torina, Silas Katoma Mvumpa iz Štutgarta, a ozvaničen je i dolazak Radeta Krunića iz Fenerbahčea, koji je davnašnja želja Terzića.

- Ne mogu da prežalim Radeta Krunića koji je trenutno član Empolija. To je igrač koji mi se jako svideo. To je kao kada u ergeli vidite kvalitetno ždrebe koje se razlikuje od ostalih. I kako trči i kakvu moć ima… Hteo sam da ga dovedem čim sam došao u Zvezdu. To je bio igrač koji je tada vredeo 250 ili 300.000 evra. To je ništa, jer sada vredi milione. Međutim, Zvezda je bila u takvom kanalu tada da nisi mogao ništa da uradiš - rekao je tada Terzić za "Telegraf".

Rade Krunić je došao bez obeštećenja iz Fenerbahčea, Silas je na pozajmici iz Štutgarta, dok je Radonjić stigao u milionskom transferu, a obeštećenje za njega biće plaćeno u šest mesečnih rata.

No, ozbiljan posao odrađen je i pre toga, zidali su se temelji evropske Zvezde i tokom leta...

Otkupljen je i Naser Điga, dovedeni Felisio Milson, Bruno Duarte, Hose Luis Rodrigez, Timi Maks Elšnik, Jong Vu Seoul, Ebenezer Anan, Lazar Jovanović, Dalsio, Luka Ilić, Vanja Drkušić, Nemanja Stojić... Odličan rad skauting službe, kao i očuvanje kostura igrača iz prethodne sezone daju veliku prednost aktuelnom šampionu u domaćem prvenstvu, ali i nadu da ove sezone u Evropi može da napravi prevagu.

Zarađeno je dosta i od transfera, a ozbiljan novac prihodovan je i od ulaska u Ligu šampiona, što daje dodatnu stabilnost i mir u radu crveno-belima, a vreme koje dolazi pokazaće koliki su krajnji dometi Zvezde.

