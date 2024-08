ZVEZDAN TERZIĆ SIJA OD SREĆE! Ponovo je Marakana pokazala koliko je moćna

Čestitam fudbalerima, stručnom štabu, mojim saradnicima, navijačima, kao i svim zaposlenima u Crvenoj zvezdi na još jednom fantastičnom uspehu koji smo svi zajedno ostvarili, rekao je generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić posle plasmana u Ligu šampiona.

FOTO: FK Crvena zvezda

Zvezda je u revanš meču plej-ofa savladala Bode Glimt s rezultatom 2:0 i četvrti put izborila mesto u elitnom društvu evropskog fudbala.

"Ponovo je Marakana pokazala koliko je moćna i koliko je podrška navijača prevaga u našu korist. Bilo je ovo fantastično veče na Marakani, još jedno o kom će se dugo pričati i mislim da svi zvezdaši mogu da budu ponosni zbog aktuelnog trenutka u kom se naš klub nalazi", istakao je Terzić.

Ovo je pobeda i za srpski fudbal, drago mi je što ćemo ponovo predstavljati našu zemlju u Ligi šampiona, dodao je on.

"Pokazali smo da nam je tu mesto, uspeli da iz minusa u Norveškoj dođemo do pobede i plasmana. Potvrdilo se i sve ono što smo mi u klubu znali još kada smo sastavili ovu ekipu, a to je da je ovo tim pun sjajnih igrača sa fenomenalnim karakterom. Svakog dana je lepo biti zvezdaš, ali ove večeri je to za nijansu još lepše", poručio je Terzić.

