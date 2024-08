BIVŠI FUDBALER PARTIZANA POMAŽE ZVEZDI? Evo ga bi crveno-beli protiv Boda trebali da potraže šansu

Fudbaleri Crvene zvezde boriće se u direktnom duelu sa Bodom boriti za plasman u Ligu šampiona, a bivši fudbaler Partizana Bojan Zajić otkrio je crveno-belima nedostatke ''žutih'' iz Norveške.

FOTO: V. N.

Bodo deluje dobro, pratim ih redovno, ali moram odmah da kažem da su prethodnih godina bili nekako upakovaniji i bolji. Jesu u takmičarskom ritmu, međutim i oni se i dalje traže. Baš sam gledao utakmicu sa Vikingom koju su igrali kod kuće. Bilo je 1:1, Viking je promašio penal. Izgubili su od Sanderfjorda, što znači da imaju slabosti - rekao je Zajić za Mozzart Sport, a onda nastavio:

- Da krenemo od slabosti šampiona Norveške. Oni su školovana ekipa, ulaze u igru kroz pas. Tu znaju da pogreše, pošto su im štoperi i golman nešto slabiji. Možda bi Crvena zvezda trebalo da tu potraži šansu. Moraće da bude defanzivno stabilna, da pokuša u početku da ih smiri. Kada rano daju gol dobiju na samopouzdanju i igraju kao u transu. Nije to neka vatrena publika kao u Beogradu, ali sever Norveške i ceo ambijent je vrlo specifičan.

Takođe, Bodo igra na veštačkoj podlozi, što bi moglo da predstavlja problem crveno-belima.

- To je kao da igrate po staklu. Lopta samo leti. I krajnje je legitimno što oni to koriste, velike probleme ovde su imali Roma, Ajaks, Milan… Samo što mi je tada Bodo bolje izgledao. Mada i sada trče kao na motoru, imaju specifične automatizme igre. Kada protivnik izgubi posed, spremni su da u tri, četiri sekunde dođu do gola. Odmah traže dubinu, jer su tako selektirani. Brzi, nešto manjeg gabarita igrači.

Naveo je i da Zvezda mora da drži što duže loptu u svom posedu.

- Zvezda mora kako zna i ume da što duže drži loptu, da tako obara ritam. Povremeno i da izlazi u presing i pokuša da iznenadi Bode. Oni na to nisu navikli, niti su sigurni u tim situacijama. Ako se bude samo branila i ispucavala loptu, neće biti dobro. Oni to vole. Dobri su po oduzetoj lopti - rekao je Zajić.

Za kraj je istakao da bi Zvezda trebalo da ponovi utakmicu sa Salcburgom.

- Pa bilo bi dobro da Zvezda ponovi tu utakmicu sa Salcburgom iz Beograda. Neka bude 0:0. Samo što ni tada posao ne bi bio završen. Zvezda ima odličnog trenera, Milojević je I taličan što se tiče kvalifikacija za Ligu šampiona. Mada I trener Bodoa je dobar stručnjak, cenjen u Norveškoj. Za Zvezdu bi bilo dobro da se I ove vrućine u Beogradu nastave. Biće im teško da se adaptiraju - završio je Zajić.

