ODLIČAN POČETAK NOVE SEZONE: Brentford pobedio u derbiju Londona (VIDEO)

PRVU utakmicu nedeljnog programa u Premijer ligi odigrali su Brentford i Kristal Palas. Na kraju su se "pčelice" radovale pošto su trijumfovale sa 2:1.

FOTO: Profimedia

Domaćin je bolje otvorio susret. Igrao se 29. minut kada je Brajan Mbeumo zatresao mrežu rivala. Sjajan napad je odigrao tim Tomasa Franka. Lopta je stigla do Kamernuca koji ju je uneo u sredini i odličnim udarcem levom nogom doveo svoju ekipu do vođstva.

Vredi istaći da od starta sezone 2021/2022 u mečevima londonskih derbija samo je Bukajo Saka (12 golova, 14 asistenciaj) imao više uticaja na pogotke nego što to ima Brentfordov Brajan Mbeumo (11 golova, 6 asistencija).

Rezultat se do odlaska na odmor nije menjao. Po povratku igrača na teren usledio je šok za domaće navijače. U 57. minutu Kristal Palas je stigao do izjednačenja i to nakon što je Itan Pinok postigao autogol.

Tu nije bio kraj golovima i uzbuđenjima. Brentford je uspeo drugi put da povede u 76. minutu kad se Joan Visa najbolje snašao pred protivničkim golom i uspeo posle odbitka da loptu pošalje u mrežu.

Do kraja utakmice promene ishoda nije bilo, pa su "pčelice" pobedom otvorile novu sezonu Premijer lige.

Premijer liga 2024/2025 - 1. kolo, rezultat:

Petak, 16. avgust



Mančester junajted - Fulam 1:0 (0:0)(Zirkze 87)

Subota, 17. avgust



Ipsvič - Liverpul 0:2 (0:0)(Žota 60, Salah 65)(Haverc 25, Saka 74)(Mitoma 26, Velbek 56, Adingra 87)(Žoeliton 45)(Vud 23 - Semenjo 86)(Paketa 37 pen - Onana 4, Djuran 79)

Nedelja, 18. avgust



Brentford - Kristal palas 2:1 (1:0)(Mbeumo 29, Visa 76 - Pinok 57 ag)17.30 Čelsi - Mančester siti

Ponedeljak, 19. avgust



