PARTIZAN U PRILIČNO NEZAVIDNOJ SITUACIJI POSLE ISPADANJA OD LUGANA: Gent ostao kao slamka spasa

TENISKA terminologija bi rekla da je Partizan propustio već dve meč lopte za obezbeđivanje evropske jeseni i sada je ostala ona poslednja, protiv belgijskog Genta.

Foto: EPA-EFE/PETER KLAUNZER

Za razliku od belog sporta gde tri vezane ispuštene prilike za osvajanje gema donose i nastavak borbe, za klub iz Humske protiv poznatog rivala, sa kojim se sastao dva puta u grupnoj fazi Lige konferencija 2021, nema dalje (0:1 u Beogradu, 1:1 u Belgiji). Gent je definitivno slamka spasa na toliko mnogo nivoa, da bi u redovima srpskog šampiona apsolutno svi morali da budu svesni u kojoj meri je važno da se nikako ne ponove epilozi dvomeča sa Dinamom iz Kijeva ili Lugana.

Odigrao je Partizan u četvrtak uveče u Luganu (2:2, prvi meč 0:1) daleko kvalitetnije nego u sve tri prethodne evropske utakmice zajedno, ali je nedostajalo i sreće i znanja da se posao uspešno privede kraju kako bi se pre finalnog dvomeča obezbedila evropska jesen. Vodili su crno-beli dva puta, imali i igrača više od 87. minuta, rival nije izgledao kao neko ko bi mogao da predstavlja ozbiljnu pretnju, ali sve to ipak nije vredelo i nije donelo Stanojeviću i igračima prolaz u plej-of Lige Evrope.

Pored solidne partije posle dužeg vremena u nekoj evropskoj utakmici, Partizan može da hrabri i pogled na tradiciju. Ona kaže da se od ustanovljavanja grupne faze u drugom po kvalitetu evropskom takmičenju (2004/2005) nije desilo da klub iz Humske dvaput uzastopno ne dođe do jeseni, bilo to u Ligi šampiona, Ligi Evrope ili poslednjih godina u Ligi konferencija. Dešavali su se kiksevi poput onih protiv Tuna i Zaglebja, bilo je i rutinskih eliminacija poput one 2018, čak i blamaža kao što je to bio slučaj lane sa Nordsjelandom, ali se eto nikada nije dogodilo da dve letnje evropske kampanje budu završene neuspehom u kvalifikacijama.

Vremena, kao što je to uvek slučaj u "avgustovskom roku", nema. Partizan već u četvrtak, ponovo pred sablasno praznim tribinama, očekuje prvi meč plej-ofa za Ligu konferencija, dok je revanš na programu sedam dana kasnije u Belgiji. Crno-bela "legija stranaca" košta dosta i realno je teško održiva bez učešća u nekoj od grupa evropskih takmičenja. A eventualni neuspeh donosi dupli problem, s obzirom na to da srpski "izlog" ni izbliza nije interesantan za prodaju, kako bi klub koliko-toliko mogao normalno da funkcioniše. Hteli ili ne to sebi da priznaju u Humskoj, dvomeč sa Gentom predstavljaće u svakom mogućem smislu prekretnicu u funkcionisanju kluba, kao što je to bio slučaj 2019. kada je tadašnja četa Save Miloševića uspela da preskoči norveški Molde i plasira se u grupnu fazu Lige Evrope.

