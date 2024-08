"NEMA TO BLAGE VEZE!" Ovako je Vladan Milojević reagovao posle derbija kola Čukarički - Crvena zvezda

Crvena zvezda se osamila na čelu tabele Superlige nakon što je u derbi meču 5. kola kao gost, i to u Pančevu, ubedljivo pobedila Čukarički, s kojim je, uz Partizan, dosad delila prvu poziciju. Trener šampiona Vladan Milojević bio je i zadovoljan učinkom, i nezadovoljan nekim detaljima, a dotakao se i predstojeće borbe za Ligu šampiona.

FOTO: FK Crvena zvezda

Podsetimo, Zvezda je napunila mrežu Čukaričkog, a govreći za TV Arena sport, Milojević je najpre ovako sumirao utiske da li mu je ovaj meč pomogao da otkloni dileme oko sastava tima za gostovanje Bodeu u Norveškoj

- Nemam ja nekih velikih dilema. Treniram ove momke, znam otprilike ko šta može, tako da... Imamo malo problem sa pojedinim stvarima koji se tiču fizičke pripreme, kod pojedinih igrača. Nisu to fizički detalji, koji se tiču njihovih priprema, nego se tu radi o takmičarskom ritmu koji imaju. Ali, šta da radimo. Tako je, kako je. Sve u svemu, mislim da smo odigrali kvalitetno prvom poluvreme. Posle toga smo jednom pogrešili, dozvolili Čukarički da dođe u situaciju da može da nas kazni. To ne bi smelo da nam se dešava. A onda kad smo mogli da damo i treći gol, jednostavno, mi primimo. Čukarički se vratio, ali... Mislim da su igrači koji su ušli s klupe dali svoj doprinos, i to mi je veoma drago. Uvek imamo motivisane igrače koji ulaze s klupe. Nije to lako, i svestan sam toga. Ali, mislim da su to sve dobri momci, koji imaju motivaciju. Mogli ste to da vidite danas u Luki Iliću, koji je jedan plemeniti, fenomenalan igrač. Problem jeste, ali pronalazimo minute, biće minuta za sve. Videli ste tu i fenomenalnu energiju, i takav gol. Nije samo on bio danas takav, i mali Lazar (Jovanović) i (starter) Mimović... Elšnik... Imamo stvarno dosta dobrih, kvalitetnih igrača. Samo treba da se "upakujemo još". Imamo još nekoliko dana, pa se nadam svemu najboljem za utorak - najavio je Zvezdin trener prvi meč sa Bodeom u borbi za Ligu šampiona.

Na pitanje koliko je veštačka podloga u Pančevu značila kao iskustvo za veštačku podlogu koja Zvezdu čeka u Norveškoj nije ostavio dilemu:

- Mislim da ovaj teren sa onim u Norveškoj nema blage veze. Onaj tamo je "pod vodom", brz... Ovo je ipak teren... bez obzira što su domaćini pokušali da urade sve, i hvala im... Ja sam prvi put na ovom stadionu, velelepnom, baš mi se sviđa, ali neće imati dodirnih tačaka sa onim što nas čeka - zaključio je Milojević.

