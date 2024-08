"ČAST JE VODITI FUDBALSKU REPREZENTACIJU ENGLESKE": Ovaj čovek je rešenje umesto Sautgejta

Novi selektor fudbalske reprezentacije Engleske, Li Karsli rekao je da je privilegija voditi tu selekciju i istakao da ne planira neke velike promene u igračkom kadru.

FOTO: EPA-EFE/DAVID MDZINARISHVILI

Karsli je posle ostavke Gareta Sautgejta nedavno imenovan za privremenog selektora, za početak do kraja Lige nacija, što znači da će "Gordi Albion" voditi na najmanje šest utakmica.

- Osećam se privilegovanim što sam na poziciji selektora. Očigledno je da je to veoma prestižan posao i ako pratite prethodnike i sjajan posao koji su uradili, postoji velika odgovornost. To je nešto čemu se zaista radujem zbog izazova koji je pred nama u septembru i utakmica koje su pred nama - rekao je Karsli za zvanični sajt Fudbalskog saveza Engleske.

FOTO: EPA-EFE/DAVID MDZINARISHVILI

Zanimljivo je da je Karsli rođen u Birmingemu, a odigrao je 40 utakmica za Republiku Irsku, protiv koje će i debitivati na mestu selektora Engleske. Izneo je Karsli i prve ciljeve na klupi Engleske.

- Prvo i najvažnije, to je okupljanje tima i odabir pravih igrača dok pokušavamo da postignemo ravnotežu između toga da budemo sveži i konkurentni, ali razumevanja da postoje utakmice u kojima moramo da radimo dobro i da pobedimo, tako da ću to tražiti. Važno je da damo pečat u tim i da napravimo neke korekcije, ali i da shvatimo da su mnogi igrači radili zaista dobro u prošlosti i to moramo da priznamo - zaključio je Karsli.

Novi selektor će na klupi debitovati 7. septembra protiv Republike Irske u Dablinu, u meču prvog kola grupe 2 Lige nacija B.

Rivali Engleskoj u grupi su još i Finska i Grčka.

BONUS VIDEO PREKID MEČA RADNIČKOG I RADNIČKOG IZ NIŠA: Bruka u Gornjem Milanovcu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.