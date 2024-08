POČELA JE PRODAJA ULAZNICA: Evo koliko ''grobari'' moraju da izdvoje novca kako bi gledali Partizan - Lugano

FK Partizan igraće protiv Lugana u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Prvi meč je u Humskoj u četvrtak, a prodaja ulaznica je počela u ponedeljak.

Foto: FK Partizan

Prodaja ulaznica za utakmicu 3.kola kvalifikacija za UEFA Ligu Evrope u sezoni 2024/2025 koju FK Partizan igra protiv švajcarskog Lugana 08.08.2024. od 20 časova počeće u ponedeljak 05.08.2024. od 10 časova preko Ticketline prodajnih kanala.



CENE ULAZNICA:• JUG - 800 dinara• ISTOK – 1.200 dinara• ZAPAD BOČNO – 1.200 dinara• ZAPAD CENTAR – 2.000 dinaraUlaznice možete kupiti i na prodajnom mestu:- Ticketline Shop Novi Beograd - Mercator Centar Beograd (Bulevar umetnosti 4, u ponedeljak, utorak i sredu, radno vreme 10:00 - 18:00h)Prodaja ulaznica na blagajnama stadiona Partizana počinje u utorak 06.08.2024. od 10 časova i odvijaće se svakodnevno u random vremenu:Utorak, 06.08.2024. od 10 do 18 časovaSreda, 07.08.2024. od 10 do 18 časovaČetvrtak, 08.08.2024. od 10 časova do početka utakmiceNAPOMENA: Na dan utakmice prodaja ulaznica ISKLjUČIVO na blagajnama stadiona FK PARTIZAN

BONUS VIDEO: JA TE VOLIM, SRBIJO! Srpski navijači pred olimpijski meč košarkašica sa Kinom

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.