"MILAN GA JE DOBIO ZA "BAGATELU"": Dragan Stojković prokomentarisao transfer Pavlovića u Seriju A

SRPSKI reprezentativac Strahinja Pavlović prešao je iz Salcburga u Milan, a o njegovom transferu za italijanske medije govorio je i selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi.

Italijanski gigant je za transfer izdvojio 18.000.000 evra, a o njemu je za "Gazeto delo Sport govorio Dragan Stojković Piksi koji je istakao da će defanzivac biti veliko pojačanje za Milan.

- Pavlović nije samo defanzivac, već pravi ratnik. On će biti veliko pojačanje za Milan. Tokom Evropskog prvenstva pitao me je za savet, i rekao sam mu da bih izabrao Milan. To je veliki klub, a Serija A je prava škola za defanzivce - počeo je Stojković i dodao:

- Ima sve što je potrebno da postane odličan defanzivac, uključujući snažan karakter. Odličan je u defanzivnim zadacima, ali i u otvorenoj igri, a poseduje sjajnu levu nogu. Milan ga je dobio za 'bagatelu'. Biće vrhunsko pojačanje - dodao je selektor.

Stojković veruje da će se Pavlović lako prilagoditi novom timu.

- U Srbiji igramo sa trojicom defanzivaca, dok Milan koristi četvoricu, ali dobri igrači se uvek prilagode. On je mlad i ima puno prostora za napredak - zaključio je Stojković.

Podsetimo, Pavlović će u Milanu biti saigrač sa Lukom Jovićem.

