CRVENA ZVEZDA SVE JAČA! Balkanska zvezda EURO 2024 stigla na Marakanu (FOTO)

CRVENA zvezda nastavila je sa aktivnostima u letnjem prelaznom roku. Šampion Srbije doveo je reprezentativca Slovenije Timija Maksa Elšnika.

FOTO: FK Crvena zvezda

Ovaj vezista je igrao odlično na nedavno završenom evropskom prvenstvu. U redove beogradskih crveno-belih stigao je iz ljubljanske Olimpije i potpisao je četvorogodišnji ugovor sa timom sa "Marakane".

- Veoma sa srećan. Zaista sam zadovoljan što je sve nakon nekoliko dana završeno u Beogradu. Iza mene je dugo leto, nakon Evropskog prvenstva i sage oko transfera konačno je sve završeno i mogu da se priključim ekipi - rekao je Elšnik.

Slovenac je u novom klubu zadužio dres sa brojem 21, a otkrio je da je dosta čuo o klubu i navijačima.

- Čuo sam dosta stvari o Crvenoj zvezdi i delijama. Veoma sam srećan što sam ovde. Znam da je Zvezda osvajala prvenstvo prethodnih godina, kao i da je igrala u Ligi šampiona. Zvezda je jedan od najboljih timova, ako ne i najbolji u regionu. Veoma sam srećan što sam ovde. Navijači su najbolji, najglasniji i prave najbolju atmosferu. Radujem se danu kada ću kročiti na teren i osetiti sve to.

Elšnik je već upoznao nove saigrače.

- Juče sam upoznao nove saigrače, neke znam i od ranije. Nekoliko igrača je igralo u slovenačkoj ligi, pa smo bili protivnici na terenu. Takođe znam Vujadina Savića - pomoćnog trenera, ranije smo bili saigrači. Imao sam poprilično potpune informacije, a video sam i poznata lica, verujem da neću imati problem da se prilagodim.

Pratio je i poslednji meč Zvezde sa tribina stadiona "Rajko Mitić". Podsetimo, crveno-beli su odigrali 2:2 sa lučanskom Mladosti.

- Gledao sam prethodnu utakmicu u subotu. Očigledno da to nije bio najbolji rezultat, ali tu sam da pomognem timu da to ispravimo i da budemo uspešni zajedno. Vezni sam igrač, vidim sebe na sredini terena, pokušavajući da kotrolišem utakmicu u našu korist, kao i da pronalazim napadače, kako bi mogli da postižu golove.

Za kraj je imao poruku i za navijače.

- Nadam se da će me dočekati širom raširenih ruku, verujem u to. Na svakoj utakmici ću davati sve od sebe za njih, svih sto posto svojih mogućnosti. Borac sam i verujem da će me voleti. To mogu da očekuju od mene i verujem da ćemo biti uspešni zajedno - zaključio je Elšnik.

O novajliji u timu sa "Marakane" govorio je i sportski direktor kluba, Mitar Mrkela.

- Danas smo potpisali ugovor i predstavili Elšnika, slovenačkog veznog igrača koji dolazi iz Olimpije iz Ljubljane. Odigrao je sve utakmice na Evropskom prvenstvu, gde je ostavio fantastičan utisak i drago mi je da ga imamo u Crvenoj zvezdi. Volim kada Crvena zvezda u svojim redovima ima slovenačkog fudbalera. Slovenci su profesionalci, odlični timski igrači i lako se prilagođavaju našoj sredini. Kroz istoriju u Crvenoj zvezdi su igrali Ivan Toplak, potom moj dobar prijatelj nažalost pokojni Marko Elsner, Nejc Pečnik. Svi su ostavili odličan utisak u Crvenoj zvezdi. Siguran sam da će i Elšnik biti jedan od onih fudbalera koji će ostaviti pozitivan trag.

Slovenački fudbaler je do sada odigrao 19 utakmica za nacionalni tim i važi za jednog od najboljih igrača pomenute selekcije.

- Crvenoj zvezdi su potrebni igrači sa iskustvom. Elšnik ga svakako ima, jer je igrao dosta utakmica za reprezentaciju. Na prethodnom Evropskom prvenstvu je stekao dodatno iskustvo i biće jako koristan Crvenoj zvezdi - zaključio je Mrkela.

Podsetimo, Zvezde je do sada dovela Luku Ilića, Nemanju Stojića, Pumu Rodrigeza, Dalsija Gomeša, Lazara Jovanovića, Marka Ilića, Seula Jung Vona, Bruna Duartea i Felisija Milsona.

