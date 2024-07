JOŠ SEDAM MESTA U NOVOJ LŠ: Elitno klupsko takmičenja u potpuno izmenjeno ruhu od ove sezone, učestvovaće 36 timova

U ŠEŠIRIMA ih je već 29, ostalo je još sedam mesta za popunu predstojeće sezone Lige šampiona, premijerne u novom formatu. Put ka eliti, sinoć je u Lublinu protiv Dinama iz Kijeva počeo Partizan, Zvezda će na njega stati krajem avgusta u plej-of rundi. Srpski velikani, biće u društvu ekipa koje su u ovo leto ušle sa željom da se kroz kvalifikacije pridruže fudbalskom kremu Evrope, a konkurenciju će im predstavljati i Rendžers, Galatasaraj, Bodo, Ludogorec, Slovan, Karabag...

MEĐU novitetima za reformisanu Ligu šampiona je i to što će određene nedelje u kalendaru biti rezervisane samo za elitno takmičenje, a mečevi će se održavati ne samo utorkom i srdom, već i četvrtkom. Umesto u decembru, prva faza najboljeg UEFA kupa, okončaće se mečevima u januaru.

Kao što su mnogi već upoznati, naredno izdanje Lige šampiona biće najmasovnije od osnivanja takmičenja, čak 36 timova pokušaće da se domogne finala koje je na programu 31. maja 2025. na "Alijanc areni" u Minhenu. Oni od kojih se i očekivalo da ne brinu oko mesta u elitnom društvu, uglavnom su tu. Engleski moćnici Siti, Arsenal, Liverpul, aktuelni vladari iz Madrida, Barselona, Bajern, Borusija Dortmund, Inter, Milan i Juventus... Velikani iz "liga petica" sigurno će biti i užem krugu favorita za krunu.

Ljubitelji najlepše igre će naredne sezone imati prilike i da uživaju u povratničkom nastupu Štutgarta, prvi put nakon 60 godina (od sezone 1964/1965) među elitom je i ekipa Bolonje. Ni Aston Vile nije bilo u LŠ od osvajanja titule 1982, dok će debitantni sa direktnim plasmanom biti timovi francuskog Bresta i španske Đirone.

Svi oni su raspoređeni u šešire na osnovu koeficijenata, kada se spisak učesnika kompletira, biće održan i žreb (29. avgust) koji će svakom timu dodeliti osam protivnika (po jedan meč sa svakim) sa kojima će se nadmetati za što bolji plasman na jedinstvenoj ligaškoj tabeli.

Timovi plasirani od prvog do osmog mesta, ići će direktno u osminu finala, dok će ekipa sa pozicija 9 do 24. igrati plej-of dvomeč za mesto među najboljih 16. Svi ostali, ispod 24. mesta završavaju svoju desetonedeljnu evropsku odiseju, bez mogućnosti da se presele u Ligu Evrope kao što je to bio slučaj svih prethodnih godina. Iste propozicije, važiće i za drugo po jačini UEFA takmičenje.

Direktno u grupi

Real Madrid (Španija)

M. siti (Engleska)

Bajern Minhen (Nemačka)

PSŽ (Francuska)

Liverpul (Engleska)

Inter (Italija)

Borusija D. (Nemačka)

Lajpcig (Nemačka)

Barselona (Španija)

Bajer L. (Nemačka)

Atletiko (Španija)

Atalanta (Italija)

Juventus (Italija)

Benfika (Portugalija)

Arsenal (Engleska)

Briž (Belgija)

Šahtjor (Ukrajina)

Milan (Italija)

Fejenord (Holandija)

Sporting(Portugalija)

Seltik (Škotska)

PSV (Holandija)

Monako (Francuska)

A. Vila (Engleska)

Bolonja (Italija)

Đirona (Španija)

Štutgart (Nemačka)

Šturm (Austrija)

Brest (Francuska)

